Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!

The Sun’da yer alan habere göre, her gün şampuanla yıkanan saçın derisi tüm doğal yağların kaybedebilir ve bunun sonucunda kuru, kırılgan saçlara neden olabilir.

Sıklıkla saçlarını yıkayan kadınların, saçlarının zarar görmesi durumunda yıkama sayısını azaltmaları gerektiğini anlatan Scott Miller, gerekirse haftada bir gün yapılacak yıkama işleminin bile yeterli olacağı görüşünde.

“Spor salonunda gerçekten çok çalışmadıysanız veya bütün gününüzü şantiyede geçirmiyorsanız saçlarınızı her gün yıkamanıza gerek olmayabilir” bilgisinin paylaşıldığı haberde ünlü aktris Brie Larson’un 'Ben gülümsüyorum. Çünkü saçlarımı Altın Küre ödül töreninden beri yıkamıyorum. Kendimi oldukça güvende hissediyorum. Bunu birkaç gün daha uzatabilirim” notunu düştüğü paylaşımına yer verildi.

Uzun saçların yapısı nedeniyle haftada 2 kereden fazla yıkanmaması gerektiğini belirten Miller, boyalı saçların da daha kuru olmasının mümkün olması nedeniyle daha az yıkamaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Miller, kıvırcık ve afro saç tiplerinin yıkama sürelerinin bir haftaya kadar uzatılmasının mümkün olduğunu açıklamasına ekledi





