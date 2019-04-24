KADIN

Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Saçlarınızı hangi sıklıkla yıkamalısınız, saçınız için en iyi şampuan tipi hangisi? Bu ve benzeri sorular kadınlar için oldukça önemli. Ancak saç uzmanı Scott Miller, haftada bir gün saçları yıkmananın kadınlar için daha iyi olabileceğini savunuyor ve bunu yeterli buluyor.

Saçlarınızı her gün yıkıyorsanız dikkat!

The Sun’da yer alan habere göre, her gün şampuanla yıkanan saçın derisi tüm doğal yağların kaybedebilir ve bunun sonucunda kuru, kırılgan saçlara neden olabilir.

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Sıklıkla saçlarını yıkayan kadınların, saçlarının zarar görmesi durumunda yıkama sayısını azaltmaları gerektiğini anlatan Scott Miller, gerekirse haftada bir gün yapılacak yıkama işleminin bile yeterli olacağı görüşünde.

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“Spor salonunda gerçekten çok çalışmadıysanız veya bütün gününüzü şantiyede geçirmiyorsanız saçlarınızı her gün yıkamanıza gerek olmayabilir” bilgisinin paylaşıldığı haberde ünlü aktris Brie Larson’un 'Ben gülümsüyorum. Çünkü saçlarımı Altın Küre ödül töreninden beri yıkamıyorum. Kendimi oldukça güvende hissediyorum. Bunu birkaç gün daha uzatabilirim” notunu düştüğü paylaşımına yer verildi.

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Uzun saçların yapısı nedeniyle haftada 2 kereden fazla yıkanmaması gerektiğini belirten Miller, boyalı saçların da daha kuru olmasının mümkün olması nedeniyle daha az yıkamaya ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Miller, kıvırcık ve afro saç tiplerinin yıkama sürelerinin bir haftaya kadar uzatılmasının mümkün olduğunu açıklamasına ekledi

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saç yıkama her gün saç yıkamak

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