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Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Adana’da bir Kuran kursuna giren hırsızlar sadaka kutularındaki paraları çalıp içeride yemek yedikten sonra kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan halk arasında çifte minareli cami olarak bilinen Mehmet Sabuncu Camisi'ne gelen hırsızlar, Kuran kursu bölümünün pencere camını, cam elmasıyla keserek açtı. İçeri giren hırsızlar buradaki 3 sadaka kutusu içindeki toplam 500 lirayı çaldı.

Kurs yerindeki mutfakta yemek yediler

Şüpheliler ayrıca kurs içerisinde bulunan mutfakta yemek yiyerek karınlarını doyurdu.
Sabah camiye gelen kurs hocası, hırsızlık olayını fark edince polisi aradı.
Bu sırada Ramazan ayı dolayısıyla Kuran öğrenmeye gelenler, hırsız olayını öğrenince şok oldu. Olay yerine gelen polisler, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
adana hırsız Sadaka kutusu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaşırmadım. Adana için normal bir durum
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