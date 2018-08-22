Sadakataşı Derneği'nden Tanzanya'da kurban organizasyonu

ZANZİBAR (AA) - Sadakataşı Derneği, Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde 749 hisse kurban dağıtımında bulundu.

Sadakataşı, Zanzibar'daki Müzdelife İslami Hayır Derneği aracılığıyla 749 hisse olmak üzere 107 büyükbaş kurban kesti.

Türkiye’deki binlerce yardımseverin bağışlarıyla gerçekleştirilen kurban organizasyonundan binlerce Zanzibarlı muhtaç yararlandı.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyada sömürülen, zulme uğrayan, vatanlarından sürgün edilen kardeşlerimizin yanında olmak, bir nebze olsun acılarını paylaşabilmek, bayram sevincini birlikte yaşayabilmek için yola koyulduk." dedi.

Belki bir hisse kurbanla Afrika'daki açlığı, Suriye'de yağan bombaların sesini, Gazze'de akan kanı durduramayacaklarının farkında olduklarını vurgulayan Erbaş, "Ama kardeşliğimizi yaşatmak için, kardeşlerimizin yalnız olmadıklarını hissetmek için onlarla bir arada olacağız." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Sadakataşı olarak bu yıl "Kurban Yaşatır" temasıyla yola çıkarak Türkiye ile beraber dünyanın 30 farklı bölgesinde kurban organizasyonu düzenlediklerine dikkati çekti.

Sadakataşı Derneği kurban organizasyonunun yanı sıra Zanzibar bölgesinde şu ana kadar başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere çok sayıda yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

