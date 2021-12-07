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Sadakatsiz dizisi 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aras'tan Asya'ya evlenme teklifi! Volkan ve Ali şoke oluyor

07.12.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 42. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Aras ve Asya aşkında sürpriz bir gelişme yaşanacak. Aras romantik bir akşamda diz çökerek yüzüğü çıkarıyor ve Asya'ya evlilik teklifinde bulunuyor. Asya'nın oğlu Ali ile Volkan da o anları evin penceresinden görüyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 42. bölümüyle 8 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Sadakatsiz yeni bölümde Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor.

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Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendiriyor.

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Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

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Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir.

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Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.

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Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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