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Sadece 4 adımla tıkanan lavaboyu açmak mümkün! Tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfağa girdiğinizde garip bir koku duyuyorsanız, su yavaş yavaş boşalıyorsa ve boşalırken tuhaf sesler geliyorsa geçmiş olsun, lavabonuz tıkanmış! Yağ, kir, organik atıklar, yemek artıkları sebebiyle lavabo giderleri hızla tıkanıyor. Artık lavabonuz tıkandığında mutfaktaki işleriniz aksayacak diye üzülmeyin! Sirke, karbonat ve sıcak su ile kolayca giderlerinizi açabilirsiniz.

Sadece 4 adımla tıkanan lavaboyu açmak mümkün! Tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak...

Levye içinde biriken atıklar, su ile birlikte lavabonuzun boru ve kanallarını tıkayabilir. Lavabo tıkanıklığı artık başınıza dert olmayacak. Lavabonuzun tıkanıklığını açmak için sihirli bir değneğe sahip olmanıza gerek yok. Sadece birkaç adımda lavabonuzu açmak mümkün! Evdeki birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz doğal bir karışım sayesinde kısa sürede lavabolarınızı eski haline döndürebilirsiniz. İşte evde lavabo açma yöntemleri….

1. ÖNCELİKLE POMPA KULLANIN

Tıkalı bir lavaboyu açmak için ilk başvurulan yöntemlerden biri pompa kullanmak oluyor. Plastik pompalar yüksek vakum özelliğine sahip olduğu için kısa sürede tıkanıklığı açar. Ancak bu geçici bir çözüm. Sadece pompalayıp bırakırsanız bir süre sonra lavabonuz tekrar tıkanacaktır. Herhangi bir kimyasal ürün veya hazırladığınız doğal karışımı lavaboya dökmeden önce pompa yardımı ile giderdeki atıkları dışarı çıkarabilirsiniz.

2. LAVABO AÇICI KULLANIN

Hazır kimyasal karışımlar lavabo açmak için kullanılabilir. “Lavabo Aç” adı ile satılan hazır tozlar, lavabo açıcı tabletler hızlı çözüm için tercih edilebilir. Lavabo açıcıyı kuru şekilde gidere dökün ve üzerine kaynar su ilave edin. Bu işlemi yaparken solumamaya ve kendinizi korumaya özen gösterin. Lavaboda hafif bir köpürme ve buhar görürsünüz. Su borudan aktıkça soğuk suyu açın ve gideri temizleyin. Bu yöntemi uygularken kullandığınız ürünlerin yoğun kimyasal madde içerdiğini unutmayın ve temas etmekten kaçının.

3. KİMYASAL KULLANMAK İSTEMEYENLER İÇİN KARBONATLI DOĞAL BİR KARIŞIM

Ev yapımı lavabo açıcınızı hazırlayarak hem su tesisatınızı temizleyebilir, hem de evinizi haşerelerden uzak tutabilirsiniz. Sirke, karbonat ve kaynar su karışımı, lavabolarınızı çok kısa bir süre içinde açabilir.

Doğal Lavabo Açıcı İçin Gerekli Malzemeler:

  • 1 su bardağı karbonat
  • 1 su bardağı sirke
  • 1 litre kaynar su

Lavabonuzu pompalayıp içindeki suyu boşalttıktan sonra ilk olarak karbonatı lavabo deliğine dökün. Biraz bekleyin ve ardından bir su bardağı sirkeyi yavaşça ilave edin. Karbonat sirke ile tepkimeye girerek köpürür. Köpürme ile birlikte tıkanıklığa sebep olan parçacıklar yerlerinden oynar. Ardından kaynar suyu lavaboya dökün. Böylelikle kıpırdayan parçalar sıcak suyun etkisiyle kayıp gider.

4. UZUN BİR TEL SOKARAK TEMİZLİĞİNİZİ TAMAMLAYIN

Boruya uzun ve esnek bir tel sokabilirsiniz. Böylelikle tel boruların içinde bükülerek tıkanıklığa sebep olan ne varsa temizler. Bu işlemle birlikte lavabonuzu tamamen açmış olursunuz. Bir daha tıkanmaması için özellikle gıda, pamuk ve yün tomurcukları, plastik ve kağıt parçaları gibi bazı maddelerin lavabonuza kaçmamasına dikkat edin.

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