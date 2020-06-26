Sadece 4 adımla tıkanan lavaboyu açmak mümkün! Tesisatçı çağırmanıza gerek kalmayacak...

Levye içinde biriken atıklar, su ile birlikte lavabonuzun boru ve kanallarını tıkayabilir. Lavabo tıkanıklığı artık başınıza dert olmayacak. Lavabonuzun tıkanıklığını açmak için sihirli bir değneğe sahip olmanıza gerek yok. Sadece birkaç adımda lavabonuzu açmak mümkün! Evdeki birkaç malzeme ile hazırlayabileceğiniz doğal bir karışım sayesinde kısa sürede lavabolarınızı eski haline döndürebilirsiniz. İşte evde lavabo açma yöntemleri….

1. ÖNCELİKLE POMPA KULLANIN

Tıkalı bir lavaboyu açmak için ilk başvurulan yöntemlerden biri pompa kullanmak oluyor. Plastik pompalar yüksek vakum özelliğine sahip olduğu için kısa sürede tıkanıklığı açar. Ancak bu geçici bir çözüm. Sadece pompalayıp bırakırsanız bir süre sonra lavabonuz tekrar tıkanacaktır. Herhangi bir kimyasal ürün veya hazırladığınız doğal karışımı lavaboya dökmeden önce pompa yardımı ile giderdeki atıkları dışarı çıkarabilirsiniz.

2. LAVABO AÇICI KULLANIN

Hazır kimyasal karışımlar lavabo açmak için kullanılabilir. “Lavabo Aç” adı ile satılan hazır tozlar, lavabo açıcı tabletler hızlı çözüm için tercih edilebilir. Lavabo açıcıyı kuru şekilde gidere dökün ve üzerine kaynar su ilave edin. Bu işlemi yaparken solumamaya ve kendinizi korumaya özen gösterin. Lavaboda hafif bir köpürme ve buhar görürsünüz. Su borudan aktıkça soğuk suyu açın ve gideri temizleyin. Bu yöntemi uygularken kullandığınız ürünlerin yoğun kimyasal madde içerdiğini unutmayın ve temas etmekten kaçının.