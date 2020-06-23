Sadece Aldatılan Kadınların Anlayabileceği 10 Şey

Gün geçmiyor ki yeni bir güne uyanıldığında bir ilişki daha son bulmamış olsun. Yine gün geçmiyor ki gün içerisinde biten 10 ilişkiden 4'ü aldatmadan kaynaklı bitmesin. Aldatmanın cinsiyeti olmaz. Erkek de kadın da aldatabilir. Fakat erkeklerin aldatmaya daha meyilli olduğu her gün tecrübeyle sabit olarak görülmektedir. Bu yazıyı okuyan çoğu kişi ''ne alaka ya'' diyebilir. Çünkü bunlar sadece aldatılan kadınların yaptıkları ve neden yaptıklarını anlayabileceği eylem ve davranışlar.

Aldatılan Kadınların Yaşadıkları

1. Yeni kızın gelmişini geçmişini stalklamak

Hemen açılan bir fake hesap ile Dedektif Gadged iş başına geçer. Eski sevgilisi ile eski sevgilisinin yeni sevgilisinin arasındaki ilişkiye bu fake hesap ile onlardan daha yakın olunur. Nerede ne kadar zaman geçirdiklerini, hangi gün görüşüp hangi gün görüşmediklerini adeta mikroskobik bir canlıyı inceler gibi en ince ayrıntısına kadar didikler.

2. Bunun benden fazlası ne ya?

Sürekli yerini alan kadının profilinde gezerek kendisi ile kıyaslamalar yapar. Eğer rakibin çok güzel bir fotoğrafı varsa ''Hayır! Asla gerçek hali bu değil. Kamera açısı ve güneş ışınlarının yüzüne düşüş açısına bakılacak olursa bu kadar güzel çıkması tabii normal'' gibi arkadaşlarına karşı bir savunma sistemi geliştirir. Çünkü rakibi olan kişi ondan güzel olamaz, olmamalı...

3. Bol çikolata tüketim evresi

Bu evre bol kiloların alındığı, karın sancılarının başladığı en az 3 gün en fazla 2 haftalık bir dönemdir. Bu dönemde aldatılan kadının artık yeni bir sevgilisi vardır; ÇİKOLATA!

4. Merak, içini kemiren bir yaşama duygusuna dönüşür

Merak duygusu ayrılıktan yaklaşık 2 hafta sonra zirve yapar. Çünkü iki haftada rakibiyle eski sevgilisi arasındaki ilişkinin taşları yerine oturmaya başlamıştır. Burada birçok şey merak edilir. Mesela ona da acaba bana seslendiği gibi mi sesleniyor? Ya da acaba ilişkilerinde her şey yolunda mı? Acaba beni arıyor mudur onda? gibi gibi gibi...