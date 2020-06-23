Sadece Aldatılan Kadınların Anlayabileceği 10 Şey

Hemen açılan bir fake hesap ile Dedektif Gadged iş başına geçer. Eski sevgilisi ile eski sevgilisinin yeni sevgilisinin arasındaki ilişkiye bu fake hesap ile onlardan daha yakın olunur. Nerede ne kadar zaman geçirdiklerini, hangi gün görüşüp hangi gün görüşmediklerini adeta mikroskobik bir canlıyı inceler gibi en ince ayrıntısına kadar didikler.
Sürekli yerini alan kadının profilinde gezerek kendisi ile kıyaslamalar yapar. Eğer rakibin çok güzel bir fotoğrafı varsa ''Hayır! Asla gerçek hali bu değil. Kamera açısı ve güneş ışınlarının yüzüne düşüş açısına bakılacak olursa bu kadar güzel çıkması tabii normal'' gibi arkadaşlarına karşı bir savunma sistemi geliştirir. Çünkü rakibi olan kişi ondan güzel olamaz, olmamalı...
Bu evre bol kiloların alındığı, karın sancılarının başladığı en az 3 gün en fazla 2 haftalık bir dönemdir. Bu dönemde aldatılan kadının artık yeni bir sevgilisi vardır; ÇİKOLATA!
Merak duygusu ayrılıktan yaklaşık 2 hafta sonra zirve yapar. Çünkü iki haftada rakibiyle eski sevgilisi arasındaki ilişkinin taşları yerine oturmaya başlamıştır. Burada birçok şey merak edilir. Mesela ona da acaba bana seslendiği gibi mi sesleniyor? Ya da acaba ilişkilerinde her şey yolunda mı? Acaba beni arıyor mudur onda? gibi gibi gibi...
Eski fotoğraflar tek tek yok edilir. Fotoğrafları yok etmeden önce saatlerce bakılıp, en içten gelen küfürlerle bir kulak çınlatması yapılır. Genellikle ''bu fotoğrafta bilseydim böyle yapacağını var ya ahh ulan!'' gibisinden tepkiler verilir.
Aldatılan kadın ince ince hazırladığı birçok intikam planını uygulamaya hazırdır. Karşı tarafı rezil etmek, bağırmak çağırmak yada sinsice, gizli gizli işleyen bir intikam planı. Tüm hırsını kafasında kurduğu plana döker fakat bu planlar sadece kafa içinde kalacaktır. Çünkü filmlerdeki intikamlar gibi her şeyin tıkır tıkır işlemeyeceğini ve mutlaka beceremeyip rezil olacağını düşünür.
Aşağılık kompleksi en tehlikeli olan düşüncedir ve aldatılan kadını depresyona doğru sürükler. Ciddi depresyonların çoğunun sebebi aşağılık kompleksine kapılmaktan kaynaklanır. Benim ne eksiğim vardı? Kesin çirkinim? Beni beğenmedi ve daha güzelini bulana kadar benimle zaman geçirdi gibi birçok düşünceler kafasının içinden geçer. Bu düşünceyi unutmak için makyajı abartarak yaparlar ve çok şık giyinmeye gayret gösterir. Bazen evden çıkmayacak olsa bile evin içinde kendi kendine süslenip ayna karşısında bolca vakit geçirir.
Tek bir erkek yüzünden tüm erkekleri aynı kefede değerlendirmek ve ''Erkek değil mi hepsi aynı işte'' gibi bir düşünceyle tüm erkeklere ağızlar dolusu küfürler etmek. Bu bakış açısı genellikle hayatına yeni birisi girene kadar sürmektedir.
Aldatılmasının ardından uzun bir zaman geçen kadının üzüntüsünün yavaş yavaş azalmasına rağmen hala özgüveni yerine gelebilmiş değildir. Bunun için alışverişe çıkmaya başlar ve kendini iyi hissedebileceği kıyafetler alır. Bol makyaj yaparak evden çıkar ve bol bol gezerek kendisinin de güzel olduğunu hissetmeye çalışır. Bu en sağlıklı dönemdir. Herhangi bir erkekle tanışıp, konuşmaya karar verdiği takdirde ise iyiden iyiye toparlanmanın sonuna gelmiş demektir.
Dedikodu, arkadaş ortamında artık eski günleri anma törenidir. Hayat yoluna girmiştir fakat kızgınlıklar devam etmektedir. Aldatılan kadın artık yeni bir hayata başlamıştır. Arkadaş ortamında eskilerden dedikodu konuları açılır ve o günkü davranışlara hala öfke dolu sözler sarf edilir.
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