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"Sadece Mustafa Demir değil, Samsun kazandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Algı operasyonlarına karşı mücadele verdik, kirli ittifaklara karşı mücadele verdik. Bugün sadece Mustafa Demir değil, Samsun kazandı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Algı operasyonlarına karşı mücadele verdik, kirli ittifaklara karşı mücadele verdik. Bugün sadece Mustafa Demir değil, Samsun kazandı." dedi.

Samsun'da Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Mustafa Demir seçildi.

Karaaslan, Demir'in kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

Partilerine oy verenlere teşekkür eden Karaaslan, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin kazandığını söyledi.

Seçimi hep beraber çalışarak kazandıklarını dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren kazanan belediye başkanlarımızla beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. 17 yıldır her girdiğimiz seçimde önümüzü kesmek isteyenler, 'AK Parti kaybetsin de her ne olursa olsun' diyerek yola devam edenler oldu. Biz onlara fırsat vermedik. Dün sabah bile uluslararası ajanslarda neler yayınlandı. Algı operasyonlarına karşı mücadele verdik, kirli ittifaklara karşı mücadele verdik. Bugün sadece Mustafa Demir değil, Samsun kazandı."

Demir ise kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Samsun halkının güvenlerine layık olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Demir, "Türkiye'ye çok büyük bir mesaj verdiniz. Bu seçimde genel seçim etkisi olarak Cumhur İttifakı'nın zaafa uğramasını bekleyenler hüsrana uğradı. Sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kutlama programında konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

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