Sadece sarımsakla sınırlı değil, bakın kadınlar vajinalarına başka neler koyuyor?

Kanadalı kadın doğum uzmanı-jinekolog Jen Gunter, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir iddia ortaya atmış, kadınların yüzde 50-70'inin vajinal mantarları kendi kendine tedavi etmeye çalıştığını söyleyerek, kadınların vajinalarına sarımsak gibi ürünler koymamalarını söylemişti. Gunter, kendisine mail ve sosyal medya aracılığıyla ulaşan birçok kadının, bir dizi tuhaf vajina eğiliminde olduğunu söyleyerek bir kez daha dikkat çekti.

Uzmanlar uyarıyor: Vajinalarınıza lütfen bunları yapmayın!

MAYDANOZ 2019 yılının Ocak ayında uzmanlar, kadınlara özel alanlarınıza maydanoz koymayın uyarısında bulunmuşlardı. Bu uyarı Marie Clare dergisinde yayınlanan makalenin ardından gelmişti. Söz konusu makalede maydanozun “serviksi yumuşatan ve hormonal dengesizlikleri giderebilen” adet akışını artıran bir madde olarak görülebileceğiydi. Bunun üzerine açıklama yapan bir kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr. Shazia Malik, sağlık risklerine hatta ölüme bile yol açabileceği nedeniyle vajinaya maydanoz ya da başka bir sebzenin konulmasını asla önermiyor. Shazia, ''Bunun fayda sağladığını gösteren hiçbir kanıt yok. Size en doğru şeyi doktorunuz söyleyebilir. Hiçbir yararı olmayan şey yüzünden sağlığı riske atmak ne kadar doğru. Sonunda ölüm bile olabilir. Bu jinekologlar tarafından asla önerilmiyor. Bu makaleyi ancak 'sorumsuz' olarak adlandırabilirim'' diye konuşuyor. Marie Claire'in makalesine göre maydanoz, 'serviksi yumuşatan ve hormonal dengesizlikleri gideren bir emmenagog.' Tuhaf öneri sonrası dergi, 'yanlış yönlendirilmiş' bir içerik olduğu gerekçesiyle özür dilemişti.

BANYO BOMBALARI Ünlü kozmetik markası Lush'ın piyasaya sürdüğü 'banyo bombası' adını verdiği ürünlere karşı uzmanlar, 'vajinanıza koymayın' diyerek uyarılarda bulunmuşlardı. Dr Vaness Mackay, ''kadınlarının bunu yaptığına inanamıyorum. Banyo bombaları vajina içindeki iyi bakterilerin kırılgan dengesini bozacaktır. Bakteriyel vajinoz veya pamukçuk gibi tahriş, iltihaplanma ve enfeksiyona yol açabilir'' diye konuştu.

VAJİNA İÇİN PIRILTI BOMBASI 7 dolara satılan vajinaya pırıltı veren ürünler 'tutku tozu' olarak adlandırılıyor. Cinsel ilişkiye girmeden en az bir saat önce vajinaya yerleştirilen kapsül cinsel ilişkide heyecan vermesi için tasarlanmış. Ancak uzmanlar ''bunu basit bir dudak parlatıcısı gibi düşünmeyin diyerek enfeksiyonların önünü açmayın'' diyor.

SARIMSAK 'The Vagina Bible' kitabının yazarı Jen Gunter, bu ay kadınları vajinalarına sarımsak koymamaları konusunda uyarmış, Twitter adresinden bir uyarı mesajı paylaşmıştı. Kadınlar arasında vajina mantarıyla mücadelede sarımsak uygulaması yaygın bir inanış ancak yanlış bir bilgi olduğunu belirten Jen, durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Gunter "Sarımsak allicin (sarımsakta bulunan, antibakteriyel özelliği olan, keskin kokulu, yağsı sıvı) isimli bir madde içerir. Bu madde laboratuvar ortamında mantarla mücadele için kullanılabilir. Ancak bu sadece laboratuvar ortamında mümkün. Farelerde bile uygulanmıyor. Sadece ince bir tabaka hücrenin üzerinde uygulanıyor. Sizin vajinanız böyle değil" dedi. Uzman, 2019 yılında bu uyarıyı yapmaktan utandığını belirterek içindeki özel maddenin salgılanması için sarımsağın özünün çıkarılması gerektiğini söyledi.