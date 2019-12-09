Şafak vakti dev operasyonlar! Koç başıyla uyandılar

Yeni yıla sayılı günler kala Bursa polisi son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı diye tabir edilen aracı şahıslara yönelik soruşturma yürüten Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabaha karşı harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

KOÇ BAŞLARIYLA UYKUDAN UYANDILAR

Narkotik Şube Müdürlüğü önünden başlayan operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra bine yakın polis katıldı. Sabaha karşı konvoy halinde harekete geçen ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Yıldırım ilçesinde bir eve baskın yapan ekipler evin kapısını koç başıyla kırarak içeriye girdi. Şafak vakti polisleri karşısında gören şüpheliler ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evlerde yapılan aramalara narkotik madde arama köpeği Rona da katıldı. Rona ve polisler evleri didik didik edip uyuşturucu maddeleri saklanan zulalarda buldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Eşzamanlı operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Operasyonun İstanbul ayağında da aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı tahkikatın devam ettiği, ek gözaltıların olabileceği belirtildi.

(İHA)

