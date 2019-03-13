HABER

Şafak vakti narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 07:43 | Son Güncelleme

Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese düzenlenen narkotik madde operasyonunda "torbacı" diye tabir edilen şahısların da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenen adreslere, sabah ezanı okunurken eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı, özel harekat polislerinin de desteklediği Beykoz merkezli operasyonda 40 adrese baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda ekipler çok sayıda narkotik madde ele geçirdi.

Özellikle "torbacı" diye tabir edilen kişilerin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardıHatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı
Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beykoz Beykoz narkotik operasyonu istanbul narkotik operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Ronaldo Devler Ligi’nde tarih yazdı!

Ronaldo Devler Ligi’nde tarih yazdı!

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Başkent'te silah sesleri! GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da feci kaza! Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı

Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.