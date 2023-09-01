Safir dizisi ne zaman, saat kaçta? ATV’nin yeni dizisi Safir konusu nedir, oyuncuları kimler? Tarihi, konusu ve oyuncuları!

Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı. Safir dizisi için geri sayım devam ediyor. Safir dizisinin tarihi, konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SAFİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ü başrolde bir araya getiren

Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu ediniyor.

SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Safir dizisinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor. ATV'nin yeni dizisi Safir, Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzeliklerini ekrana taşıyacak.

