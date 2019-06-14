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Sağanak yağış hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.Sivas’ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi.

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sivas’ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi. Yağışın etkisi ile şehir merkezide Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler aracını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Arızalanan araçlar da yolda mahsur kaldı. Yağmurun etkisi ile mahsur kalanlar arasında yayalar da vardı. Göle dönen yolda hızla seyreden araçların sıçrattığı su, yağan yağmurun boyutunu gözler önüne serdi.

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti

Sağanak yağış hayatı felç etti
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