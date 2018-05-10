Sağlığınız için dil temizliğine önem vermelisiniz

Öncelikle dilinizi inceleyin. Düzgün bir yüzey olmadığını yüzeyindeki çatlakları göreceksiniz. Bu çatlaklar birçok bakteri barındırabilir. Ağzımınzdaki bakterilerin yarısı dilimizde yaşıyor. Diliniz pembe olmalı. Dilinizin görünüşündeki değişikliklerle ilgili güçlü endişe, dil ağrısı, dil üzerinde beyaz lekeler ve soyulmalar yaşıyorsanız mutlaka bir ağız sağlığı uzmanına görünmelisiniz. Dil temizliği kötü nefesle savaşır, tat alma duyunuzu geliştirir ve gülümserken iyi bir estetik görünüm elde edersiniz. Bir dil kazıyıcı edinin. Dil sıyırıcıları veya temizleyicileri eczanede bulabilirsiniz. Dil kazıyıcı, plastik veya metalden yapılmış küçük bir alet olup, dilden kir ve plakları nazikçe temizler. Dil kazıyıcıyı kullanmak için, kenarını dilinizin arkasına doğru yerleştirin ve hafifçe öne doğru çekin. Ağzınızı çalkalayın. Gargara kullanın ve kalan kalıntıları yıkamak ve nefesinizi ferahlatmak için iyice durulayın. Florür ve alkol içeren bir antimikrobiyal gargara kullanmaya özen gösterin. 30 saniye gargara yapın.

Dilinizin iyice durulandığından emin olmak için sıvıları biraz ağzınızda döndürmeyi deneyin. Alkol bazlı gargaralar ağzınızı kurutabilir. Alternatif yöntemleri de deneyebilirsiniz Dil kazıyıcı yöntemi işe yaramazsa, dilin yüzeyini temizlemek için diş ipi kullanabilirsiniz. Temiz bir bezle de temizleyebilirsiniz. Yumuşak, temiz bir bezi ılık suyla ıslatın. Bezi parmağınızın etrafına sarın ve kalıntıları çıkarmak hafifçe ovalayın. Kötü nefesi önleyin. Dil üzerinde yaşayan bakteriler, uçucu sülfür bileşikleri üreten ve kötü nefesle sonuçlanan kimyasal bir reaksiyona neden olur. Dil fırçalama ayrıca sarımsak ve soğan gibi kokulu yiyeceklerin izlerini de kaldırabilir, bu da nefesinizi iyileştirebilir. Renk bozulmasını önleyin. Bazı gıdalar ve sağlık koşulları, dilin yüzeyinde farklı renkler oluşturabilir. Pamukçuk veya frengi gibi bazı hastalıklar dil üzerinde bakteri veya mantar oluşmasına neden olabilir. Dilinizin bir hastalıktan kaynaklandığından şüpheleniyorsanız, mutlaka doktor görünmelisiniz.