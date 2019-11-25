Sağlığınıza zarar verebilecek 9 banyo alışkanlığı

Bu hataların ne olduğunu merak ediyor ve önüne geçmek için makaleyi okumaya devam edin.

BİKİNİ BÖLGESİNİN TIRAŞ EDİLMESİ. Bikini bölgesindeki tüyler karşı cinsi çeken feromonlar içerdiğinden ve sizi yabancı bakterilerden koruduğundan dolayı olması oldukça doğal. Ancak tıraş yaparken cildinize zarar verebilirsiniz.

Ne yapmak gerekiyor? Bikini bölgenizin tamamen temiz olmasını istiyorsanız özel hijyen için kadın tıraş bıçağı ve tıraş kremi gibi özel tıraş ekipmanlarını kullanın. Cilt çok hassas olduğu için sabun en uygun çözüm değildir. Örneğin, ağda gibi ürünlerle tüylerden daha iyi bir yolla kurtulabilirsiniz.

SÜNGER LİFİ (LİF KABAĞI) KULLANMAK. Lif kabağı kullanmak sadece yeni olduğunda iyidir. Ölü cilt hücrelerini temizler, ancak bu kirler süngerin içine girip orada kalır. Normalde yıkama ve fırçalama işleminiz bittiğinde, lif kabağını banyoda bırakırsınız. Bu, bakterilerin gelişmesi için mükemmel bir an. Yıkandıktan sonra lif kabağınızı her bırakışınızda bakteri üremeye devam eder. Bu yüzden bir dahaki sefere kullandığınızda, kir vücudunuza geri döner.

Ne yapmak gerekiyor? Daha sık değiştirin. Kurumasını bekleyin ve banyoda bırakmayın. Lifler gibi tekrar kullanılabilir ürünler kullanın. Lif kabağı kullanmayın, ancak cildinize haftada iki kez peeling yapın.

VÜCUDUNUZU DUŞTA YIKARKEN BAZI NOKTALARI KAÇIRMAK. Vücudunuz bakterilerden ve sivilcelerden yalnızca temiz olduğunda korunur. Duşta yıkama işlemini en çok atladığımız alan sırt, kafa derisi, ayaklarınızın altı ve kulaklarınızın arkasıdır.

Ne yapmak gerekiyor? Ulaşamadığınız alanlar için özel fırçalar satın alabilirsiniz.

DİŞ FIRÇANIZI LAVABODA BIRAKMAK. Banyo, evdeki en temiz alan değil ve orada kaç bakteri yaşadığını hayal bile edemeyiz. Hiç kimse diş fırçasının mikropla dolu olmasını istemez.

Ne yapmak gerekiyor? Diş fırçanızı tuvaletten uzak tutmak için güvenli bir yer bulun. 3 ayda bir diş fırçanızı değiştirin.

CEP TELEFONU İLE TUVALETE GİRMEK. İnsanların yaklaşık % 90'ı telefonlarını da tuvalete götürüyor. Evet, ellerimizi temizliyoruz, ancak tuvalette biraz zaman geçirdikten sonra telefonumuzu temizlemiyoruz.

Sağlığınız için telefonunuzla biraz ayrı vakit geçirmeyi öğrenin.

HAVLU KULLANMAK. Yüzünüz için özel bir havluya sahip olsanız bile, özellikle cilt problemleri olan insanlar için çok tehlikeli olabilir. Yüzünüzü kurulamak için aynı havluyu her kullandığınızda havlu ıslak kalacaktır. Bu da bakteriler için uygun alan oluşturacaktır.

Ne yapmak gerekiyor? Tek kullanımlık kağıt havlu kullanın. Cildinizi koruyacak, ayrıca daha fazla havlu yıkamanıza gerek kalmayacak.