Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları nelerdir? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımında tarih ayrıntısı!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar Bakan Koca, tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, ilk etapta 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili kılavuz önümüzdeki hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne gönderilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımıyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz."

Sağlık Bakanlığı peronel alımı başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı peronel alımı şartları hakkında şu an için bir açıklama yapılmadı.

Detaylar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bahsettiği kılavuzun yayımlanmasının ardından ile belli olacak.

