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Sağlıklı bir cildin olmazsa olmazı A Vitamini! Öyle faydaları var ki...

Nesrin Sürer Nesrin Sürer
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

Dört mevsime sahip muhteşem bir ülkeye sahibiz. Ancak bu mevsim değişikleri ruhsal ve fiziksel olarak bazı değişiklikleri de beraberinde getirebiliyor. A vitamini ise aralarında en önemli olanları. Kozmetisyen Nesrin Sürer, A vitaminin faydaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Sağlıklı bir cildin olmazsa olmazı A Vitamini! Öyle faydaları var ki...

Mevsimsel değişiklikler nedeniyle, cilt ve vücudumuzda vitamin eksilmeleri başlar. A, D, E ve C vitaminlerinde eksilmeler fizyolojik olarak belirginleşir. Bu azalmalar cilte sağlıklı görünüme kavuşmamızı sağlar. Cilt solgunlaşır, kan dolaşımı yavaşlar ve aynı zamanda ani ısı değişiminden dolayı iç mekan da sıcak ısı, dışarıda soğuk havaya bağlı olarak ciltte aşırı kuruma meydana gelebilir.

Cildin nem tutma özelliği bozulmasından dolayı pul, pul soyulmalar başlar. Dolayısıyla bu eksilmelere karşı, cildimizi 'A' vitamini ile yenilemenin tam zamanı! Mevsimler değiştikçe, cildimizin ve vücudumuzun ihtiyaçları da değişiyor.

Bu nedenle hem dışardan, cildimizi 'A' vitamini ile besleyerek yapılandırabilir, hem de besinlerle vücut enerjimizi yükseltip, değişen soğuk iklime karşı hazırlayarak koruyabiliriz.

KIŞ AYLARINDA VİTAMİN A'NIN CİLDİMİZE FAYDALARI

  1. Vitamin A cildin pullaşma prosedürün de etki yapar ve ciltte oluşan kuruluğu kısa zamanda giderir.
  3. A vitamini cildin oluşumu ve gelişimi için önemli rol oynar.
  5. Atrofi de olgun ciltlerde sertleşen ve elastikiyetini kaybeden cilt dokusunu yumuşatır.
  7. Vitamin A komedon oluşumuna karşı etki yapar ve yağ üretimini dengeler.
  9. A vitamini çok kuru ve hassas ciltlerde kızarık ve kaşıntıları giderir.
  11. Özellikle A vitamini cildi gençleştirici, kırışık oluşumunu önleyici ve lekelerini açma özelliğine sahiptir.

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PROFESYONEL BAKIMDA VİTAMİN A

Vitamin A cilde kür şeklinde uygulanır. Temiz cilde "Pure Vitamin A Power Serum" Ultra- Shall yöntemiyle cilde yedirilerek nüfuz ettirilir. Ardından "Pure Energy Mask" vitamin "A" Mask ile cilde masaj uygulanır ve maske yaklaşık 25 dakika bekletilir. Daha sonra fazlalığı kağıt havlu ile alınır ve ciltte bırakılır.

EV BAKIMINDA VİTAMİN A

Yine “Pure Vitamin A Power Serum” temiz cilde sabah ve akşam uygulanır. Akşam bakımında serumdan sonra “Pure Energy Mask” gece kremi olarak sürülür. Soğuk kış aylarında cildi besleme özelliğine sahip.

SOĞUK KIŞ AYLARINDA BESLENMEDE VİTAMİN A'NIN FAYDALARI

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Vücudumuza enerji veren besinler, yumurta, süt, tereyağı, peynir, balık yağı, karaciğer, havuç, ıspanak, lahana, brokoli, biber, koyu yeşil sebzeler "A" vitamini içeren besinler arasındadır. Meyvelerde portakal, mandalina, kayısı, şeftali gibi meyveler "A" vitamini içerir. Bu besinleri tüketirsek ihtiyacımız olan A vitaminimizi karşılayabiliriz.

Nesrin Sürer
İnt. Dipl. Kozmetisyen

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Anahtar Kelimeler:
A vitamini cilt sağlığı

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