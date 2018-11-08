Sağlıklı bir cildin olmazsa olmazı A Vitamini! Öyle faydaları var ki...

Mevsimsel değişiklikler nedeniyle, cilt ve vücudumuzda vitamin eksilmeleri başlar. A, D, E ve C vitaminlerinde eksilmeler fizyolojik olarak belirginleşir. Bu azalmalar cilte sağlıklı görünüme kavuşmamızı sağlar. Cilt solgunlaşır, kan dolaşımı yavaşlar ve aynı zamanda ani ısı değişiminden dolayı iç mekan da sıcak ısı, dışarıda soğuk havaya bağlı olarak ciltte aşırı kuruma meydana gelebilir.

Cildin nem tutma özelliği bozulmasından dolayı pul, pul soyulmalar başlar. Dolayısıyla bu eksilmelere karşı, cildimizi 'A' vitamini ile yenilemenin tam zamanı! Mevsimler değiştikçe, cildimizin ve vücudumuzun ihtiyaçları da değişiyor.

Bu nedenle hem dışardan, cildimizi 'A' vitamini ile besleyerek yapılandırabilir, hem de besinlerle vücut enerjimizi yükseltip, değişen soğuk iklime karşı hazırlayarak koruyabiliriz.

KIŞ AYLARINDA VİTAMİN A'NIN CİLDİMİZE FAYDALARI

Vitamin A cildin pullaşma prosedürün de etki yapar ve ciltte oluşan kuruluğu kısa zamanda giderir. A vitamini cildin oluşumu ve gelişimi için önemli rol oynar. Atrofi de olgun ciltlerde sertleşen ve elastikiyetini kaybeden cilt dokusunu yumuşatır. Vitamin A komedon oluşumuna karşı etki yapar ve yağ üretimini dengeler. A vitamini çok kuru ve hassas ciltlerde kızarık ve kaşıntıları giderir. Özellikle A vitamini cildi gençleştirici, kırışık oluşumunu önleyici ve lekelerini açma özelliğine sahiptir.

PROFESYONEL BAKIMDA VİTAMİN A

Vitamin A cilde kür şeklinde uygulanır. Temiz cilde "Pure Vitamin A Power Serum" Ultra- Shall yöntemiyle cilde yedirilerek nüfuz ettirilir. Ardından "Pure Energy Mask" vitamin "A" Mask ile cilde masaj uygulanır ve maske yaklaşık 25 dakika bekletilir. Daha sonra fazlalığı kağıt havlu ile alınır ve ciltte bırakılır.