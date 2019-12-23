Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri

'30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktör bu düşüşü hızlandırır. Metabolik sendrom, diyabet, kullanılan ilaçlar da cinsel gücü baltalar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Testosteron, penis sinir iletisi, penis hissiyatı, penise giden akışını kontrol ettirin' diyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bazı tavsiyelerde bulundu.

