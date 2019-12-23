KADIN

Sağlıklı bir cinsel yaşam için 11 öneri

Betül Kurucu Betül Kurucu
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cinsel yaşamı geliştirmek ve iyileştirmenin kişilerin elinde olduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, 'Yeni yılda başarılı, sağlıklı ve keyifli bir cinsel yaşam istiyorsanız, yıl içinde en azından bir kez cinsel check-up yaptırın, bilinçsiz ilaç kullanmayın, kıyaslamayın, kaliteye önem verin, uyku sorununuzu çözün' dedi.Peki dikkat edilmesi gereken diğer öneriler neler? İşte bu sorunun cevabı...

'30'lu yaşlardan itibaren erkek vücudunda seks hormonları düşmeye başlar. Modern hayat, stres, kötü beslenme, hareketsizlik, sigara ve daha pek çok faktör bu düşüşü hızlandırır. Metabolik sendrom, diyabet, kullanılan ilaçlar da cinsel gücü baltalar. Dolayısıyla bu yıl en azından bir kez cinsel check-up yaptırın. Testosteron, penis sinir iletisi, penis hissiyatı, penise giden akışını kontrol ettirin' diyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, bazı tavsiyelerde bulundu.

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Uzmanı açıkladı: Kendinizi zorlayarak ilişkiye girmeyinUzmanı açıkladı: Kendinizi zorlayarak ilişkiye girmeyin
İlişki psikolojisi! Fiziksel görünüm mü, kalp güzelliği mi? İlişki psikolojisi! Fiziksel görünüm mü, kalp güzelliği mi?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel check-up cinsel sağlık

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Müge Anlı'nın avukatının acı günü! 13 yaşındaki torunu...

Uzmanı açıkladı: Kaliteli bir cinsellik için...

Uzmanı açıkladı: Kaliteli bir cinsellik için...

'Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım'

'Silikonlu göğüslerim yüzünden öleceğim sandım'

Ebeveynler endişeyle karşılıyor ama.... Bakın ne anlatmak istiyorlarmış!

Ebeveynler endişeyle karşılıyor ama.... Bakın ne anlatmak istiyorlarmış!

Bunu hepimiz yapıyoruz! Banyoda fazla kalıyorsanız...

Bunu hepimiz yapıyoruz! Banyoda fazla kalıyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Erkeklerin yüzde 70'inde bu problem var!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Oral seks hastalıklara davetiye çıkarıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğru bilinen yanlışlar! Erteleme hastalığı Vajinismus hakkında bilmeniz gerekenler

Uzmanı açıkladı: Kendinizi zorlayarak ilişkiye girmeyin

İlişki psikolojisi! Fiziksel görünüm mü, kalp güzelliği mi?

İlişki psikolojisi! Fiziksel görünüm mü, kalp güzelliği mi?

Kadınların büyük korkusu kızlık zarı hakkında efsaneler ve gerçekler

Kadınların büyük korkusu kızlık zarı hakkında efsaneler ve gerçekler

Aynı anda birden fazla flört gerçek aşkı bulmanızı engelleyebilir

Flört uygulamalarına dikkat! Dokuzuncu buluşmadan sonra...

Orgazma ulaşamıyorsanız nedenleri var

Orgazma ulaşamıyorsanız nedenleri var

Libidoyu yükseltmek için ne yapmak gerekir? Libido neden düşer?

Libidoyu yükseltmek için ne yapmak gerekir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.