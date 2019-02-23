"Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması"nı kazananlar açıklandı

İSTANBUL (AA) - Yeşilay'ın bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması"nı kazananlar belli oldu.

"Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" ana temasını ele alan yarışmayı, "Kestik" adlı çalışmasıyla Yener Şentürk kazandı.

Yarışmada ayrıca, "Bir Kereden Çok Şey Olur" ile Emirhan Yılmaz, "Çöpe Giden Hayaller" ile Ayşe Kaya Hekim, "Karanlığa Yürümek" ile Ali Demir, "Resmin İki Yüzü" ile de Sümeyye Karaarslan "Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Yönetmen Derviş Zaim, jüri değerlendirmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Jüri üyesi olma onurunu burada taşıdım, yürüttüm. Burada bağımlılık üzerine, özellikle alkol, uyuşturucu bağımlılığı odaklı ve onlardan nasıl korunabileceği üzerine senaryoları değerlendirmeye gayret ettik." dedi.

Yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Zaim, şu bilgileri verdi:

"Bin 600 civarında bir katılım vardı. Katılımın yüksek olması son derece sevindirici. Aralarında kalitesi yüksek olanlar da çok sayıdaydı. Bu da ayrıca umut verici. Yeşilay'ın böyle bir konuya duyarlılık sağlamak amacıyla böyle bir girişimi yapması da bizi sevindiriyor. Türkiye'de, günden güne daha da vahim hale gelen bir uyuşturucu bağımlılığı var. Bununla ilgili adımlar atmak lazım. Sadece bir alanda değil birçok alanda adım atılması lazım ve bu adımların eş güdümlü, aynı anda, sürekli, kesintisiz bir biçimde atılması lazım. Bunun bir parçası olarak burada bulunuyoruz. Umarım bu geniş kitlelere yayıldığı zaman bir çarpan etkisi uyandırır."