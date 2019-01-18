Sağlıklı saçlarının sırrı bu püf noktalarında yatıyor! Bu yapraklar saç dökülmesini yüzde yüz durduruyor

Saçlarınızı tanıyamayacaksınız!

Hayat kolaylaştıran saç bakım ipuçları

SAÇLARIN DOĞAL VURGULARA KAVUŞMASI İÇİN LİMON SUYU VE GÜNEŞ IŞIĞI KULLANIN Saçlarınızın daha hafif ve doğal tonlara kavuşmasını istiyorsanız bir kaba biraz limon suyu dökün ve kullanılmamış bir diş fırçasını buna batırın. Ve saçınıza nazikçe uygulayın ve 45 dakika güneşe çıkın. Bunu her 2 haftada bir uygulayın farkı göreceksiniz.

SAÇTAKİ ELEKTRİKLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN Saçınızdaki elektriklenmenin önüne geçmek için tarağınıza görseldeki gibi ıslak bir kağıt havlu geçirebilirsiniz.

YENİ ÇIKAN MİNİK SAÇLARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN Saçlarımızın kenarında çıkan minik saçları kontrol altına almak için saç spreyini diş fırçasına püskürtün ve tarayın. Bu onların bastırılmasını sağlayacaktır.

YATARKEN İPEK YASTIK KULLANIN İpek bir yastıkta uyursanız, özellikle uyurken hareket ediyorsanız, gece yarısında meydana gelebilecek saç kırılmalarını ve hasarları önleyebilirsiniz.

SAÇINIZI TİŞÖRT İLE KURULAYIN Saçınızı havluyla kurulamanın normal olduğunu düşünebilirsiniz ancak havlunın dokusu saçlarınızın kırılmasına ve kabarmasına neden olabilir. Pamuklu bir tişört kullanmak ve saçınızı ovalamak yerine sıkmak, sürtünmeye neden olmadan suyu emer. Kabarmayı önlemek için de sıcak değil serin fön uygulamak daha iyi olur.

YIKAMAK İÇİN VAKTİNİZ YOKSA KURU ŞAMPUAN KULLANIN Duş almak için vaktiniz yoksa, sabahları saçınızı düzeltmek için kuru şampuan kullanabilirsiniz. Yatmadan önce saçınıza uyguladığınz kuru şampuan saçınıza daha fazla hacim kazandıracaktır. Keşke hayatın tüm sorunları uyurken çözülseydi!

ŞAMPUAN YERİNE ALTERNATİFLERE YÖNELİN Şampuan saçınızın doğal yağlarını da yok edebilir. Bu değerli yağları saklamak için zaman zaman saçınızı temizlemek için kullanabileceğiniz alternatifler vardır. Saçınızı karbonat veya sirke gibi şeylerle temizleyebilirsiniz. Şampuan almayı unuttuğunuz o günlerde gerçekten işe yarayabilir. Ve saçınızı kimyasallardan korur.

SAÇINIZI FAZLA YIKAMAYIN Saçınızı temizlemek önemli, ancak aşırıya kaçmamak daha iyi. Haftada bir veya iki kez yıkamayı deneyin ve rutininizi geleneksel saç bakım yöntemleri ve kuru şampuan temizliği ile karıştırmayı deneyin. Saçlarınızı iyi durumda tutabilir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI BEYAZLARI ORTADAN KALDIRABİLİR Beyaz saç yaş veya strese bağlı olarak, bir kişinin olgun görünmesini sağlayabilir. Fakat herkes bu bakışı denemek istemez, özellikle saçlar genç yaşta beyazladıysa. Saçınızı beyazlıklardan arındırmak için saç derinize hindistan cevizi yağı uygulayabilirsiniz. Laurik asit ve orta zincirli yağ asitlerinin gücü sayesinde beyazlamayı tersine çevirebilirsiniz. Limon suyu ekleyerek saçınıza yardımcı vitaminler de ekleyebilirsiniz.

HİNT YAĞI İLE BAKIM Hint yağı, son derece besleyici ve saç büyümesini teşvik ettiği için en faydalı saç yağlarından biridir. Hint yağı, kafa derisine ve saç foliküllerine derinlemesine nüfuz eden ve pH seviyelerini düzenleyen amino asit içerir. Yumurta sarısı, saçı güçlendiren vitaminler, proteinler ve yağ asitleri bakımından zengindir. Yumurta sarısı ayrıca saç büyümesini destekleyen ve kuru telleri nemlendiren E vitamini ile doludur. Bal antioksidanlar yönünden yüksektir ve saçı detoksifiye eder, yumuşatır ve saç köklerini güçlendirir. 2 yemek kaşığı hint yağı 1 yumurta, 1 yemek kaşığı balı karıştırın. Saç derisinin başından başlayarak ve uçlarına kadar çalışarak maskeyi uygulayın. En az 30 dakika bekletin. Maskeyi yıkayın ve haftada 2-3 kez tekrarlayın. Birkaç uygulamadan sonra, daha güçlü teller, daha az kırılma ve daha hızlı saç büyümesi fark edeceksiniz.