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Sağlıklı sandığınız bu gıdalar ölüme neden olabiliyor!

28.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde bir sürü çeşitli gıda tüketiyoruz. Bunların çoğunu sağlıklı sanıp yiyoruz fakat bazı yiyecekler içerisinde bulanan maddelere ve tüketilen miktarlara bağlı olarak sağlığımızı kötü etkileyebiliyor hatta ölümcül sonuçlara dahi yol açabiliyor. Bunu önlemek adına yediklerimiz hakkında daha bilinçli olmamız gerekiyor. İşte çok tehlikeli olabilen o gıdalar…

Sağlıklı sandığınız bu gıdalar ölüme neden olabiliyor!

Çok severek tükettiğimiz veya faydalı olduğunu düşündüğümüz bazı gıdalar sağlığımızı tehdit edebiliyor. Sağlığımızı korumak adına yediklerimizin içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sabah’ın haberine göre bazı yiyecekler sağlığımızı kötü etkileyebiliyor ve alerjik reaksiyonlara neden olarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

KAHVE

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Kahve, kafein içeriği ile her ne kadar faydalı olsa da tüketim oranına bağlı olarak büyük riskler de taşır. Günde 6 fincandan fazla kahve içilmesi, büyük risk taşır. Özellikle kalp-damar rahatsızlıkları veya tansiyon gibi kronik hastalığı bulunan kişilerde çarpıntı, kalp ritim bozukluğu gibi sorunlara neden olabilir.

ELMA ÇEKİRDEĞİ

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Elma çekirdeğinin içerisinde bulunan pektin adlı madde, oldukça tehlikeli olabilir. Bir gaz türü olan bu madde, mide delinmesinden bağırsaklarda gaz birikimine kadar oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ayrıca az bilinse de elma çekirdeği, bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ

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Kayısı, içeriğindeki yoğun antioksidan ve lif sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını destekler. Üstelik aynı zamanda bağırsaklarda bulunan zararlı bakterileri de ortadan kaldırarak bağırsak florasını düzenler. Fakat olgunlaşmamış kayısının içeriğindeki maddeler de olgunlaşmamış olması nedeniyle kayısı çekirdeği, zehir etkisi ortaya çıkarabilir.

MUZ

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Muz içeriğindeki yüksek lif ile bağırsak sisteminde düzenleme işlemini sağlayan faydalı besinlerden biridir. Fakat yoğun tüketimi kabızlık problemine neden olurken aynı zamanda soyarken liflerin bir kısmının üzerinde kalması, migreni tetikleyebilir. Ayrıca muzun fazla tüketimi, hiperkalemiye neden olarak kalbe zarar da verebilir.

SU TÜKETİMİ

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Her zaman bol su içilmesine dair bilimsel uyarılar aldığımız için su tüketiminin zararlı olduğunu duymak şaşırtıcı olabilir. Fakat 3 litreden fazla içine su, sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Kanın su oranındaki artış, akış hızını artırdığı için kalbin ritmini bozar. Bozulan kalp ritmi ise oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkarır.

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