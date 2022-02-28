Sağlıklı sandığınız bu gıdalar ölüme neden olabiliyor!

Çok severek tükettiğimiz veya faydalı olduğunu düşündüğümüz bazı gıdalar sağlığımızı tehdit edebiliyor. Sağlığımızı korumak adına yediklerimizin içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sabah’ın haberine göre bazı yiyecekler sağlığımızı kötü etkileyebiliyor ve alerjik reaksiyonlara neden olarak ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

KAHVE

Kahve, kafein içeriği ile her ne kadar faydalı olsa da tüketim oranına bağlı olarak büyük riskler de taşır. Günde 6 fincandan fazla kahve içilmesi, büyük risk taşır. Özellikle kalp-damar rahatsızlıkları veya tansiyon gibi kronik hastalığı bulunan kişilerde çarpıntı, kalp ritim bozukluğu gibi sorunlara neden olabilir.

ELMA ÇEKİRDEĞİ

Elma çekirdeğinin içerisinde bulunan pektin adlı madde, oldukça tehlikeli olabilir. Bir gaz türü olan bu madde, mide delinmesinden bağırsaklarda gaz birikimine kadar oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ayrıca az bilinse de elma çekirdeği, bazı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir.

KAYISI ÇEKİRDEĞİ

Kayısı, içeriğindeki yoğun antioksidan ve lif sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını destekler. Üstelik aynı zamanda bağırsaklarda bulunan zararlı bakterileri de ortadan kaldırarak bağırsak florasını düzenler. Fakat olgunlaşmamış kayısının içeriğindeki maddeler de olgunlaşmamış olması nedeniyle kayısı çekirdeği, zehir etkisi ortaya çıkarabilir.

MUZ

Muz içeriğindeki yüksek lif ile bağırsak sisteminde düzenleme işlemini sağlayan faydalı besinlerden biridir. Fakat yoğun tüketimi kabızlık problemine neden olurken aynı zamanda soyarken liflerin bir kısmının üzerinde kalması, migreni tetikleyebilir. Ayrıca muzun fazla tüketimi, hiperkalemiye neden olarak kalbe zarar da verebilir.

SU TÜKETİMİ

Her zaman bol su içilmesine dair bilimsel uyarılar aldığımız için su tüketiminin zararlı olduğunu duymak şaşırtıcı olabilir. Fakat 3 litreden fazla içine su, sağlık sorunlarına zemin hazırlar. Kanın su oranındaki artış, akış hızını artırdığı için kalbin ritmini bozar. Bozulan kalp ritmi ise oldukça riskli sonuçlar ortaya çıkarır.



