Sağlıklı ve düz bir karın için su içine bunları koyun! O kadar etkili ki...

Göbeğinizi eritecek günlük su alımınızı artırabilecek bazı güzel tarifler bulduk. İşte başlıyoruz.
Kolonunuzu temizlemek ve kronik kabızlığı tedavi etmek için tuzlu su kullanabilirsiniz. Doğru miktarda tuza ihtiyacımız olduğunu bilmek de çok önemlidir. Sodyum, kanda çözündüğünde sinirlerin, kasların ve kan basıncı seviyelerinin düzgün çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.
Kronik olarak kabızsanız veya düzensiz bağırsak hareketleri yaşıyorsanız, tuzlu su içmeyi deneyin.
Bunun için;
2 çay kaşığı iyotsuz deniz tuzu ile 4 bardak ılık suyu karıştırın. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız biraz limon ekleyin. Aç karnına olabildiğince çabuk için.
Bilim, sarımsak tüketmenin birçok faydalı sağlık etkisini doğrulamaktadır. Kan basıncını düşürebilir, hastalıkla savaşabilir, kolesterol seviyelerini iyileştirebilir ve ağır metallerin vücutta toksinlerden arındırılmasına yardımcı olabilir.
Bunun için;
2 adet sarımsak alıp dilimleyin.
10 dakika bekledikten sonra 500 ml su ile karıştırın.
En az 2 saat oturmasına izin verin ve için.
Hem elma hem de tarçın kilo vermenize ve metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Bu bileşenleri karıştırmak, diyetinize C ve B vitaminleri dahil bazı önemli antioksidanlar katacaktır.
Tarçın, kolesterolü düşürmek ve diyabetle savaşmak gibi birçok sağlık yararına sahiptir.
Bunun için;
2 elmayı dilimleyin. Bunları 2 tarçın çubuğuyla birlikte bir sürahi suya ekleyin. Tatların demlenmesini sağlamak için buzdolabında bir saat bekletin.
Vücudunuzu detokslamak ve biraz kilo vermek istiyorsanız karabiber mükemmel bir bileşendir. Araştırmalar, iltihaplanmayı, erken yaşlanmayı ve kalp hastalığını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip olduğunu iddia ediyor. Ayrıca şeker metabolizmasını iyileştirebilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.
Bunun için; yarım yemek kaşığı ezilmiş karabiber, 1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 yemek kaşığı bal, 1 limon ve 2 bardak su. Biberleri rendelenmiş zencefil ile karıştırın. Şimdi balı dökün ve her şeyi iyice karıştırın.
Suyu kaynatın ve bardaklara dökün. Bir çorba kaşığı karışımı bir bardak suya ekleyin. Yarım limonun suyunu ekleyin (limon seviyorsanız). Soğuyana kadar beklemeyin. Sıcak için.
Biberiyenin faydaları etkileyicidir. Çalışmalar, sindirim, hafıza ve bağışıklık sisteminizi iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları ayrıca biberiyenin beyniniz için iyi olabileceğini ve bir tür nörolojik koruma görevi gördüğünü ifade ediyorlar.
Bunun için; Bir sap taze biberiye alın. Bir limon alın, kabuğunu kesin ve dilimleyin.
Limon dilimlerini ve biberiyeyi 0,9 litre suya koyun. Bu içeceği buzdolabında en az 2 saat (veya bir gece) soğutun.
Bu içeceklere karşı bir alerjiniz olabilir kullanmadan önce uzmana danışmanızda fayda var.
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