Sağlıklı ve düz bir karın için su içine bunları koyun! O kadar etkili ki...

Göbeğinizi eritecek günlük su alımınızı artırabilecek bazı güzel tarifler bulduk. İşte başlıyoruz. İYOTSUZ TUZLU SU Kolonunuzu temizlemek ve kronik kabızlığı tedavi etmek için tuzlu su kullanabilirsiniz. Doğru miktarda tuza ihtiyacımız olduğunu bilmek de çok önemlidir. Sodyum, kanda çözündüğünde sinirlerin, kasların ve kan basıncı seviyelerinin düzgün çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Kronik olarak kabızsanız veya düzensiz bağırsak hareketleri yaşıyorsanız, tuzlu su içmeyi deneyin. Bunun için; 2 çay kaşığı iyotsuz deniz tuzu ile 4 bardak ılık suyu karıştırın. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız biraz limon ekleyin. Aç karnına olabildiğince çabuk için. SARIMSAKLI SU Bilim, sarımsak tüketmenin birçok faydalı sağlık etkisini doğrulamaktadır. Kan basıncını düşürebilir, hastalıkla savaşabilir, kolesterol seviyelerini iyileştirebilir ve ağır metallerin vücutta toksinlerden arındırılmasına yardımcı olabilir. Bunun için; 2 adet sarımsak alıp dilimleyin.

10 dakika bekledikten sonra 500 ml su ile karıştırın.

En az 2 saat oturmasına izin verin ve için.