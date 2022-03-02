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Şahan Gökbakar: Zeytin ağaçlarına asla dokunulmamalıdır

02.03.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemdeki konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken komedyen Şahan Gökbakar, zeytinlik alanlarının şartlı madencilik faaliyetine açılmasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar: Zeytin ağaçlarına asla dokunulmamalıdır

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündemde yaşanan konuları yakından takip eden ünlü isim paylaşımlarında kendi düşüncelerini net bir şekilde dile getiriyor. Son olarak zeytinlik alanları ile ilgili karara tepki gösteren Gökbakar, bakanlığa seslendi.

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"ZEYTİN AĞAÇLARINA ASLA DOKUNULMAMALIDIR"

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılması konusunda bugün çıkartılan yönetmeliğin tüm kalbimle karşısındayım. Zeytin ağaçları yaşamı simgeler. Zeytin dalı barış demektir. Zeytin ağaçlarına asla dokunulmamalıdır" ifadesini kullandı.

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Şahan Gökbakar
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