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ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI VE KONUSU! Şahane Hayatım konusu nedir, oyuncuları kimdir?

01.11.2023 20:34 | Son Güncelleme:
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Şahane Hayatım konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Peki, Şahane Hayatım konusu nedir, oyuncuları kimdir?

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI VE KONUSU! Şahane Hayatım konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Şahane Hayatım dizisi oyuncuları ve konusu günün en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat verecek. Şahane Hayatım dizisine dair merak edilenler haberimizde.

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM - ONUR TUNA

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI

Hilal Altınbilek (Şebnem Gümüşçü)

Onur Tuna (Mesut Öztürkmen)

Yiğit Özşener (Onur Gümüşçü)

Serkan Keskin (Niyazi Adalı)

Nesrin Cevadzade (Melisa Özsoy)

Sumru Yavrucuk (Aysel Gümüşçü)

Gökçe Eyüboğlu (Didem Özcan)

ŞAHANE HAYATIM - HİLAL ALTINBİLEK

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Şahane Hayatım dizisi uyarlama değil orjinal bir senaryoya sahip. Dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme aldı.

ŞAHANE HAYATIM ÇEKİM YERLERİ

Şahane Hayatım dizisinin çekimleri İstanbul Beykoz'da gerçekleştiriliyor.

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