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Sahibinden.com çöktü mü? Erişim sorunu yaşanırken açıklama geldi! İşte sebebi...

03.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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İkinci el otomobil, motosiklet, arsa, ev, tarla satışları için en çok ziyaret edilen sitelerden biri olan sahibinden.com'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcıların geceden bu yana sayfaya girdiklerinde sunucu hatasıyla karşılaşması sonrası şikayetler artarken, Sahibinden.com çöktü mü? sorusuna yanıt aranıyor. Erişim sorunu devam ederken açıklama geldi. İşte sebebi...

Sahibinden.com çöktü mü? Erişim sorunu yaşanırken açıklama geldi! İşte sebebi...

Sahibinden.com'da erişim sorunu yaşanıyor. Hal böyle olunca kullanıcılar "Sahibinden.com çöktü mü?" sorusuna yanıt aramaya başlamış durumda. Kullanıcıların geceden bu yana sayfaya girdiklerinde sunucu hatasıyla karşılaşması sonrası şikayetlerin arttığı kaydedilirken, Sahibinden.com'dan açıklama yapıldı.

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"TEKNİK BİR SORUN"

Sahibinden.com'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır." denildi. Buna ek olarak sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu kaydedildi.

İşte yapılan o açıklama:

"Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."


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