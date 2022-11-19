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  4. Sahile düşen cüzdandan 30 bin liralık döviz çıktı! Sahibi, cüzdandaki havlu karttan bulundu

Sahile düşen cüzdandan 30 bin liralık döviz çıktı! Sahibi, cüzdandaki havlu karttan bulundu

19.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den tatil için Antalya'ya gelen Rus turist, içerisinde bin Euro, 500 dolar ve bin TL'nin bulunduğu cüzdanını sahilde düşürdü. Cüzdanı bulan Bisiklet ve Dağcılık antrenörleri cüzdandaki havlu kart sayesinde turiste ulaşırken, otel görevlilerinin haber vermesiyle büyük mutluluk yaşadı. Cüzdanını ve parasını teslim alan Moskov, örnek davranış sergileyen Türk antrenörlere teşekkür ederek hem Rusya’ya hem de ABD’ye misafir olmaları için davette bulundu.

Sahile düşen cüzdandan 30 bin liralık döviz çıktı! Sahibi, cüzdandaki havlu karttan bulundu

Olay, geçtiğimiz günlerde Antalya Konyaaltı Sahili’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu bisiklet Antrenörü ve aynı zamanda Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Nurşen Akyazı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Antrenörü İbrahim İncesu ile birlikte sahilde antrenman yaparken yerde bir cüzdan fark etti. Cüzdanı açan Akyazı ve İncesu, içerisinde bin Euro, 500 dolar ve bin TL’nin yanı sıra havlu kartı buldu.

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CÜZDANINI GÖRÜNCE BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Kartın üzerindeki bilgilere göre otele giden ikili, cüzdanı düşüren kişinin ABD’den tatil için Antalya’ya gelen Rus turist Lugarov Valeri Moskov olduğunu öğrendi. Otel görevlilerinin haber vermesiyle lobiye inen Moskov, iki antrenörün cüzdanını getirdiğini görünce büyük mutluluk yaşadı.

Cüzdanını ve parasını teslim alan Moskov, örnek davranış sergileyen Türk antrenörlere teşekkür ederek hem Rusya’ya hem de ABD’ye misafir olmaları için davette bulundu.

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(İHA)

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