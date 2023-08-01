Şahin Kendirci yeni imajıyla gündemdeydi! "Kendim belirledim"

Çocuk yaşta ünlü olan Şahin Kendirci, katıldığı yarışmayla adını duyurmuştu. Ancak genç isim Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filminde rol alınca büyük ün kazanmıştı.

Tarzı ve sesiyle çok konuşulan Kendirci, saçlarını uzatarak kıyafet tercihlerini değiştirdi. Ancak Kendirci'nin yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

Takım elbiseleri ve sade kıyafet tercihleriyle dikkat çeken genç şarkıcı, saçlarını uzatarak desenli bir gömlek giyince takipçileri beğenmedi.

Şahin Kendirci imajına dair yapılan yorumlardan sonra açıklama yaptı. Tarzını kendisinin belirlediğini söyleyen şarkıcı gelen olumsuz yorumlara kulak asmadı.



Kendirci son halini paylaşınca bazı takipçilerinden "Abi bu tarzın yakıştığı kişilerin başındasın" yorumları da aldı.