MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahin Kendirci yeni imajıyla gündemdeydi! "Kendim belirledim"

Şahin Kendirci yeni imajıyla gündemdeydi! "Kendim belirledim"

01.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şahin Kendirci, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filminde de başrol oynamıştı. Şahin Kendirci, saçlarını uzatarak tarzını değiştirince tepki çekti. Tarzıyla ilgili açıklaması da gecikmedi.

Çocuk yaşta ünlü olan Şahin Kendirci, katıldığı yarışmayla adını duyurmuştu. Ancak genç isim Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filminde rol alınca büyük ün kazanmıştı.

Tarzı ve sesiyle çok konuşulan Kendirci, saçlarını uzatarak kıyafet tercihlerini değiştirdi. Ancak Kendirci'nin yeni imajı takipçilerinden geçer not alamadı.

Takım elbiseleri ve sade kıyafet tercihleriyle dikkat çeken genç şarkıcı, saçlarını uzatarak desenli bir gömlek giyince takipçileri beğenmedi.

1

Şahin Kendirci imajına dair yapılan yorumlardan sonra açıklama yaptı. Tarzını kendisinin belirlediğini söyleyen şarkıcı gelen olumsuz yorumlara kulak asmadı.

2
Kendirci son halini paylaşınca bazı takipçilerinden "Abi bu tarzın yakıştığı kişilerin başındasın" yorumları da aldı.

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Merrell su ayakkabısında indirim

 İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

 Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

 Gardıropların olmazsa olmazı! U.S. Polo Assn. hırkada 150 TL üzeri indirim

Gardıropların olmazsa olmazı! U.S. Polo Assn. hırkada 150 TL üzeri indirim

 Yaz enerjisini adımlarınızla birleştirin! Puma ayakkabıda 570 TL indirim

Yaz enerjisini adımlarınızla birleştirin! Puma ayakkabıda 570 TL indirim

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

Konforlu seyahatin ilk adımı, doğru valiz! O valizde 720 TL indirim

 Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Gamzeleri bile...Estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Gamzeleri bile...
Kızı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüşKızı bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş
Ordu'ya gitti! Başına yemenisini bağlayıp fındık tarlasına girdi... Tarzını görenler...Ordu'ya gitti! Başına yemenisini bağlayıp fındık tarlasına girdi... Tarzını görenler...
Anahtar Kelimeler:
şahin kendirci ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Mide bulandıran görüntüler! Çıplak halde zeytin tankına girdi

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Klozetin içinde servis ettiler! Kaşık kaşık yediler

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

Gömleğinin içinde görünce korkudan dondu! Hareket edemedi

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.