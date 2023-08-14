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Sahneye erken çıkmak isteyince olanlar oldu! Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gergin anlar: "Sen beni tanımıyorsun!"

14.08.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Demet Akalın’ın sahneye erken çıkmak istediğini iddia eden Resul Dindar, “Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim, sen beni tanımıyorsun” deyince olanlar oldu. Demet Akalın sahneye çıkarak ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

Resul Dindar ve Demet Akalın arasında yaşanan gerginlik 49’uncusu düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne damga vurdu.

Resul Dindar sahnede sevilen şarkılarını söyledi. İddiaya göre; 22.00’de sahne alması gereken Akalın, konseri uzatan Dindar’a tepki gösterdi. Konser sırasında görevli Resul Dindar’ın yanına gelip kulağına bir şeyler fısıldayınca olanlar oldu.

SEYİRCİYİ ŞAŞIRTAN İDDİA!

Dindar, Demet Akalın’ın sahneyi kedisine devretmesini istediğini öne sürdü.

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RESUL DİNDAR'DAN DEMET AKALIN'A TEPKİ: "BEN BURANIN ÇOCUĞUYUM!"

Mikrofonu alarak sahne önüne gelen Dindar, şu ifadeleri kullandı:

“Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın Hanımefendi 22.30'da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir”

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Dindar’ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Akalın, Dindar ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi.

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