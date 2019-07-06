Sahte bahis kuponu dolandırıcıları tutuklandı

Bursa'da bulunan Y.S.'nin sahte bahis kuponu düzenleyen çetinin insanları mağdur ettiği ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. 10 aydır yürütülen projeli çalışma sonunda Facebook, Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanarak oluşturdukları bahis kuponlarını photoshop programı aracılığı ile kazanmış gibi göstererek mağdurlarla özel mesaj sisteminden görüşüp para talebinde bulunan ve bu yöntemle ülke genelinde birçok kişiyi cep telefonuna havale yöntemiyle zarara uğratan bir çete belirlendi.

Ekipler, Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Aydın ve Tekirdağ birimleriyle koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çete lideri E.A.'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda dijital materyal, sahte kupon ve para ele geçirdi. Ayrıca MASAK uzmanlarınca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.