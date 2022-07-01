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  4. Sahte evrak şebekesine operasyon! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca yakalandılar

Sahte evrak şebekesine operasyon! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca yakalandılar

01.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir evrakta sahtecilik olayı yaşandı. Yabancı uyruklu kişiler için sahte eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Sahtecilik, evraklardaki cumhuriyet anlamına gelen 'republic' kelimesini, 'p' harfiyle, 'pepublic' şeklinde yazınca ortaya çıktı. Operasyonda 6 şebeke üyesi gözaltına alınırken, çok sayıda sahte belge ve para ele geçirildi. İşte akılalmaz olayın detayları!

Sahte evrak şebekesine operasyon! 'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.

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Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti. Çok sayıda evrak üzerinde, 'cumhuriyet' anlamına gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' şeklinde yazıldığı belirlendi. Bu tespit üzerine kapsamlı çalışmalar yapan mali polis, evrakların bir şebeke tarafından organize olarak düzenlendiğini ortaya çıkardı.

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SAHTE CEZAEVİ İZİN BELGESİ BİLE DÜZENLEMİŞLER

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı Fatih'teki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

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Ele geçirilen sahte evraklar arasında cezaevi görüş belgesi, göç idaresi ikamet izni, vekaletname, kimlik, pasaport, taahhütname, adli sicil belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri adına düzenlenmiş protokol belgesi, farklı konsolosluk, kamu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira para da olduğu görüldü.

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Adreste aynı zamanda bu evrakları hazırlamak için kullanılan fotokopi makinesi, yazıcı, sahte kimlik yapımında kullanılan grafik çizimlerin yer aldığı bellek, dizüstü bilgisayar, kimlik kartı aparatları gibi malzemelerde ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul evrakta sahtecilik
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