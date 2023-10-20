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Sahte olduğunu söylemişti! Dilan Polat'ın altınlı fincanının fiyatı şoke etti

20.10.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Lüks yaşantısını gözler önüne sermesiyle tanınan ve hakkında pek çok iddia olan Dilan Polat gündemden düşmüyor. Mal varlığına el konulduğu söylenen Polat iddialar gündeme gelmeye başlayınca ağlayarak altınlı tozunun ve fincanın sahte olduğunu ifade etmişti. Ancak fincanın fiyatı ortaya çıktı.

Sahte olduğunu söylemişti! Dilan Polat'ın altınlı fincanının fiyatı şoke etti

Lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve aile yakınları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler hakkında, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak’ üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

TYUTY

ALTIN TOZLU KAHVESİ GÜNDEMDEYDİ

Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi.

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Dilan Polat katıldığı bir programda altınlı fincanından, altın tozlu kahve içmiş günlerce konuşulmuştu. Dilan Polat’ın fincan konusunda yaptığı açıklamada: “Şu ya, sahte… Kokoşciciler diye bir sayfa yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler” demişti.

MASAK tarafından incelemeye alınan ve hakkında kara para aklama iddiaları olan Dilan Polat’ın altınlı fincanın değeri ortaya çıktı. Dilan Polat'ın kahve içtiği altınlı fincanın markanın sayfasında 46 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

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Dilan Polat sosyal medya

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