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Sahur saati İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? 17 Nisan 2022 sahur vakti ve il il sahur saatleri! Ramazan imsakiyesi 2022

16.04.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur saati İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra diğer illerimizde bulunan kişiler tarafından da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan imsakiyesini Ramazan ayı başlamadan yayımlamıştı. Peki Sahur saati İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? İşte 17 Nisan 2022 Pazar sahur vakti ve il il sahur saatleri...

Sahur saati İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? 17 Nisan 2022 sahur vakti ve il il sahur saatleri! Ramazan imsakiyesi 2022

Sahur saati vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için sahur ve imsak vakitlerini yayımlamıştı. Ramazan ayı devam ederken 17 Nisan 2022 Pazar gününün sahur saati merak konusu oldu. Peki Sahur saati İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan imsakiyesi ve detaylar haberimizde.

SAHUR SAAT KAÇTA?

17 Nisan'da sahur vakti şöyle olacak;

İstanbul: 04:43

Ankara: 04:31

İzmir: 04:59

İL İL İMSAKİYE SAATLERİ

SAHUR SAATLERİ 2022! Sahur saat kaçta? Ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir sahur ne zaman?

https://www.mynet.com/ramazan

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı: 2 Nisan Cumartesi

Kadir Gecesi: 27 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı Arefe Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Anahtar Kelimeler:
Oruç iftar
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