HABER

Şair emekli emniyet müdürüne uluslararası ödül

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

BAHÇEŞEHIR Üniversitesi (BAU) Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı emekli emniyet müdürü şair Osman Öztürk'e, İtalya Senatosu'nda Uluslararası Edebiyat Ödülü verildi.

İTALYA, (DHA)- BAHÇEŞEHIR Üniversitesi (BAU) Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı emekli emniyet müdürü şair Osman Öztürk'e, İtalya Senatosu'nda Uluslararası Edebiyat Ödülü verildi.
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü, emekli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, 25 yıldır önemli hukuk ve devlet adamlarına ödül veren, bu yıl ilk kez uluslararası boyutta edebiyatçılara ödül düzenleyen 'Tulliola- Renato Filippelli' 2019 ödülüne layık görüldü. Türkiye'de 'Güvenli Okul' projesin de mimarı Osman Öztürk, Roma'da İtalyan Parlamentosu Senatosu'nda gerçekleşen ödül töreninde, uluslararası şairler ile birlikte ödülünü aldı. 9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk edebiyatını başarıyla temsil edip, kitapları ilgi gören Osman Öztürk'ün ödül törenine, Türkiye'nin Roma ve Vatikan Büyükelçilik görevlileri de katıldı.
OSMAN ÖZTÜRK
Şiirleri 22 dile çevrilen ve birçok ülkede yayınlanan Osman Öztürk, İtalya'da Uluslararası Şiir Yarışması 'Vitruvio Ödülü 2018' kapsamında 'Premio Vitruvo' ödülüne de layık görülmüştü. 9 şiir kitabı bulunan ve Avrupa'da Türk edebiyatını başarıyla temsil eden Osman Öztürk’ün Almanya’da 5 dilde yayınlanan 'Sommerblau-Yaz Mavisi', İtalya'da 3 dilde yayınlanan 'La Mia İsola-Island-Ada', Sırbistan Belgrad’da Sırpça yayınlanan 'O Kadar Yeşildin O Kadar Mavi' şiir kitapları bulunuyor. Hürriyet, Milliyet ve çeşitli gazete ve dergilerde konuk yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Öztürk, halen CSG-City Security Group Yönetim Kurulu Başkanı, ISTSANAT Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik ve Koruma Genel Koordinatörüdür.

FOTOĞRAFLI

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Esenyurtt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralıEsenyurtt'ta motosikletli kapkaççılar kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralı
Elazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklamaElazığ ve Bingöl'de uyuşturucuya 6 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.