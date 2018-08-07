Şaka değil gerçek! Vajina sıvısından bira ürettiler

'İç çamaşırı modellerinin vajinal laktik asitinden' yapılmış bira satışa çıktı. 'The Order of Yoni adındaki bira fabrikası web sitesinde şu ifadelere yer veriyor: ''Hayallerinizdeki kadını, arzu nesnenizi hayal edin. Şimdi onun kokusunu hissedebilir, sesini duyabilirsiniz Fantezilerinizi özgür bırakın ve bunların hepsini bir şişe bira içerisine alabileceğinizi hayal edin."

Ancak, biranın ilk müşterilerinden biri olan Grzegorz Majewski, biranın normal bir birayla aynı olduğunu söyleyerek çok etkilenmedi. Majewski,''insanlar bunu meraktan deneyeceklerdir ama masalarına düzenli olarak koyacaklarını sanmıyorum'' diyor.

Bakteriler Paulina ve Monika adındaki iki kadının vajinasından alındı. Şirket sahibi Wojciech Mann, bakteri alımı sırasında çok iyi doktorlar ve jinekolaglarla çalışıldığını ifade ederek, iki farklı "vajinal bira" üretildiğini belirtti.