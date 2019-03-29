Şaka olsun diye yapmıştı! Bu hareketin cezası bakın ne oldu

Aniden suya düşen Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve akciğerinde yırtık meydana geldi. Taylor'ın ise pişmanlık duymasına dair kanıt olmaması, hatta hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarıyla partiye katılması şaşırttı.

Holgerson, bu talihsiz olaydan sonra açıklamalar yapmış: "Ölmüş olabilirdim. Arkadaşımın içinde belki de bana karşı duyduğu olumsuz duygular vardı. Kıskanıyordu. Bu yüzden beni itmiş olabilir" demişti.