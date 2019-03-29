Şaka olsun diye yapmıştı! Bu hareketin cezası bakın ne oldu

16 yaşındaki Jordan Holgerson, arkadaşlarıyla çıktığı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan köprüden suya atlamak istiyordu.
Bir anda nehre itti!
Ama gerçekle yüzleşince korkan Holgerson, yapamayacağım derken, yakın arkadaşı Tay'Lor Smith onu acımasızca nehre itti.
Aniden suya düşen Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve akciğerinde yırtık meydana geldi. Taylor'ın ise pişmanlık duymasına dair kanıt olmaması, hatta hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarıyla partiye katılması şaşırttı.
Holgerson, bu talihsiz olaydan sonra açıklamalar yapmış: "Ölmüş olabilirdim. Arkadaşımın içinde belki de bana karşı duyduğu olumsuz duygular vardı. Kıskanıyordu. Bu yüzden beni itmiş olabilir" demişti.
Ciddi hasar alan genç kızın 18 yaşındaki arkadaşına açılan davanın mahkemesi dün görüldü. Arkadaşını resmen ölüme iten genç kıza verilen ceza ise tepki topladı.
Ciddi hasar alan genç kızı nehre atan Tay'Lor Smith'e sadece 2 gün hapis cezası verildi. Smith, bu ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu.
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