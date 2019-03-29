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Şaka olsun diye yapmıştı! Bu hareketin cezası bakın ne oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

ABD'nin Washington eyaletinde geçtiğimiz yıl şakalaşmak için en yakın arkadaşını 20 metre yüksekten nehre atan 16 yaşındaki genç kız, hakim karşısına çıktı. Holgerson arkadaşının şakalaşma amaçlı yaptığı bu hareket sonrası hastanelik olmuş, ardından Tay'Lor Smith'e dava açmıştı. Bakın mahkemeden nasıl bir karar çıktı!

16 yaşındaki Jordan Holgerson, arkadaşlarıyla çıktığı ve yaklaşık 20 metre yüksekliğinde olan köprüden suya atlamak istiyordu.

Bir anda nehre itti!

Ama gerçekle yüzleşince korkan Holgerson, yapamayacağım derken, yakın arkadaşı Tay'Lor Smith onu acımasızca nehre itti.
Aniden suya düşen Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve akciğerinde yırtık meydana geldi. Taylor'ın ise pişmanlık duymasına dair kanıt olmaması, hatta hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarıyla partiye katılması şaşırttı.
Holgerson, bu talihsiz olaydan sonra açıklamalar yapmış: "Ölmüş olabilirdim. Arkadaşımın içinde belki de bana karşı duyduğu olumsuz duygular vardı. Kıskanıyordu. Bu yüzden beni itmiş olabilir" demişti.
Ciddi hasar alan genç kızın 18 yaşındaki arkadaşına açılan davanın mahkemesi dün görüldü. Arkadaşını resmen ölüme iten genç kıza verilen ceza ise tepki topladı.
Ciddi hasar alan genç kızı nehre atan Tay'Lor Smith'e sadece 2 gün hapis cezası verildi. Smith, bu ceza sonrası gözyaşlarına boğuldu.
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Anahtar Kelimeler:
ABD ceza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eee haber nerde. bu ne yaa yayınlamazsınız şimdi editörrrrr
bi daha bakdımnası bi karar çıkmış ama hala göremedimmm üç beş resim var
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