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Sakaeli Kaya Mezarları ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyündeki kaya mezarları, Kızılırmağı besleyen Devrez Çayının kenarında bulunuyor.

Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezarlar çakıl taşlı tortul kaya özelliği taşıyor.

Çankırı’ya 69 km mesafedeki Orta ilçesinin 8 km kuzeydoğusunda yer alan Sakaeli Köyü’nde yer alıyor. Genel olarak Roma ve Bizans Dönemlerine ait olduğu tahmin edilen mezarlar, köyün sırtını yasladığı tepenin güneyde dik inen yamaçlarında bulunuyor.
Çakıl taşlı tortul kaya özelliği taşıyan tepenin yüzeyindeki oyukların yere yakın olanları köy halkı tarafından önü kapatılmak suretiyle değişik maksatlarla kullanılıyor.
Kare, dikdörtgen planlı, düz kubbe ve semerdam tavanlı bu oluşumlar çeşitli yükseklik ve genişlikteki oyuklardan oluşuyor. Oluşumda bazen tek bölmeli, bazense basamakla inilen iki odalı bölmeli ya da pencere aydınlatmalı bölmelere rastlamak mümkün.
Duvarlara açılmış küçüklü büyüklü nişler mezar odası ve ikamet amaçlı olarak kullanılmıştır. Bir kısmının girişleri kemerli ve içlerinde ölü sedirleri mevcuttur.
Oluşumda oyuklar arasında 27 basamakla inilen su bulunan bir bölüm de yer almaktadır.
İşte ilginç oluşumuyla dikkat çeken Sakaeli Kaya Mezarları'ndan diğer kareler...
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Anahtar Kelimeler:
çankırı Sakaeli Köyü Sakaeli Kaya Mezarları

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