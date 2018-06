Sakalları yüzünden yıllarca dışlanan kadın şimdi cesaretiyle övgü topluyor

Polikistik Over Sendromu'ndan muzdarip olan Nova Galaxia, ABD'de bir televizyon programına çıktı. 27 yaşındaki İngiliz model ve aktivist Harnaam Kaur'ın ve eşinin de desteğini alan Nova, cesaretinden ötürü övgü topladı.

Lisede arkadaşım 'sakalların çoğu erkekten daha iyi' deyince çok utanmıştım. Her sabah erkenden kalkıp tıraş oluyordum. Bu benim karanlık bir sırrımdı. Tüm toplumda kadınların tüm tüylerinden arınmaları ve topluma bu şekilde uyum sağlama baskıları yüzünden çaresizdim. Sakallarımın büyümesine izin verirsem insanlar benim çıldırmış olduğumu düşünür diye endişelendim ''diye konuşuyor.

İngiliz model ve aktivist Harnaam Kaur'un Polikistik over sendromu'ndan muzdarip olduğunu öğrendikten sonra, sakallarıyla barışmaya kendini böyle kabul ettirmeye çalışan Nova, sakallarının kendisini benzersiz kıldığını söylüyor.

ABD'de bir televizyon programına katıldıktan sonra birçok kullanıcıdan övgü dolu yorumlar alan ancak bir kesimin acımasız eleştirlerinden de nasbini alan Nova, ''İnsanlar beni kadın gibi davranmakla suçladı. Ve transseksüel olduğumu düşündüler. Trans olmak kötü bir şey değil ama ben sakalları olan eşcinsel bir bireyim. Ve sevdiğim, kararımı destekleyen, beni sakallarımla seven birisiyle beraberim'' diye ekliyor.

Polikistik over sendromu farkındalığını artırmak isteyen genç kadın, daha fazla kişiye ulaşmayı umuyor.

Kadınlarda adet düzensizliği, tüylenme ve kilo problemleri ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Polikistik over sendromu; santral sinir sistemi, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşimlerin bozulmasına bağlı olarak; üreme çağındaki kadınlarda en sık ortaya çıkan endokrin bozukluktur. Kronik seyreden ve gelecekte yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir hastalıktır. Başlatıcı faktör veya faktörler henüz tam olarak anlaşılamamakla beraber; genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkmış bir hastalık olarak değerlendirilebilir.

7 / 11 Polikistik over sendromu nedir?

Tipik polikistik overler (Çok sayıda kist içeren over dokusu), uzun süre yumurtlama olmaması sonrasında oluşmaktadır. Normal kadınların %25 kadarında polikistik overin tipik ultrasonografi bulguları (overlerde inci tanesi gibi dizilmiş follikül kistleri) görülmektedir. Doğum kontrol hapı kullanan kadınların %14’ünde de bu ultrasonografik bulgu izlenmiştir. Bu durumda sadece polikistik over görüntüsü tanı koymada yeterli değildir. Uzun süre yumurtlamanın olmaması şu tablolara neden olabilir:

10 / 11

Polikistik over sendromu aslında anne karnında başlar. Bu durum tutumlu genler hipotezi ile açıklanır. Bu kişilerde anne karnında bebek iken gelişme geriliği görülür. Anne karnında besinlerden ve enerjiden yoksun kalan bebek, doğduktan sonra bu yoksunluk ortadan kalktığında bunları vücudu tutumlu kullanmaya başlar ve biriktirme alışkanlığı ortaya çıkar. Bu sebeple obezite görülür. Tedavide kilo kontrolü birinci basamaktır. Bu hastalarda dengeli beslenme yaşam tarzı olmalıdır. Kilo alımı polikistik over sendromu belirtilerinin şiddetini artırır ve ileriye dönük sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırır. Polikistik over sendromunda sık sık ara ara beslenilmelidir. Bu açlık krizlerini azaltır, vücut yağlanmasını ortadan kaldırır. Doymuş yağlardan fakir, glisemik indeksi düşük ve yüksek lif içeren diyet önerilmektedir.