Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı ünlü oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun'un oğlunu görenler şaştı kaldı

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından, Sakar Şakir, Avanak Apti, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban ve daha bir çoğunda rol alan usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu bakın kim çıktı.

1939 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Macit Flordun, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve tiyatro bölümü mezunu olan Macit Flordun, sayısız dizi ve filmde boy gösterdi.

Devlet tiyatrolarına giren ve 14 yıl boyunca aralıksız tiyatro yapan oyuncu sinemaya 1975 yılında başlamıştır.

OĞLU BAKIN KİM ÇIKTI!

Macit Flordun'un oğlu, tıpkı babası gibi hayatını sanata adamış bir isim olan yakışıklı oyuncu Tardu Flordun'dan başkası değil.

Tardu Flordun, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

1972’de Ankara’da doğan Tardu Flordun, 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu.

Rol model aldığı babası Macit Flordun, 1996 yılında hayatını kaybetti.

Şimdilerde 51 yaşında olan Flordun, Binbir Gece, Parmaklıklar Ardında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Evdeki Yabancı, Davetsiz Misafir ve Gizli Saklı gibi başarılı yapımlarda rol aldı.

''ÇOK ERKEN GİTTİN BE''

Babasınının izinden devam eden oyuncu Tardu Flordun, 57 yaşında hayatını kaybeden babası Macit Flordun için ''Çok erken gittin be. Keşke daha çok görseydim seni...'' sözlerine yer vermişti.



