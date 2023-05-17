MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı ünlü oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun'un oğlunu görenler şaştı kaldı

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı ünlü oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun'un oğlunu görenler şaştı kaldı

17.05.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'da canlandırdığı sarhoş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Macit Flordun, Sakar Şakir filminde Marmara Kazım rolüne hayat vermişti. Macit Flordun'un oğlu da kendi gibi ünlü çıktı. Görenler gözlerine inanmadı.

Sakar Şakir'in Marmara Kazım'ı ünlü oyuncunun babası çıktı! Macit Flordun'un oğlunu görenler şaştı kaldı

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından, Sakar Şakir, Avanak Apti, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban ve daha bir çoğunda rol alan usta oyuncu Macit Flordun'un oğlu bakın kim çıktı.

1939 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen Macit Flordun, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

macir flordun

Ankara Devlet Konservatuvarı müzik ve tiyatro bölümü mezunu olan Macit Flordun, sayısız dizi ve filmde boy gösterdi.

macir flordun 2

Devlet tiyatrolarına giren ve 14 yıl boyunca aralıksız tiyatro yapan oyuncu sinemaya 1975 yılında başlamıştır.

macir flordun 3

OĞLU BAKIN KİM ÇIKTI!

macir flordun ve oğlu

Macit Flordun'un oğlu, tıpkı babası gibi hayatını sanata adamış bir isim olan yakışıklı oyuncu Tardu Flordun'dan başkası değil.

tardu flordun

Tardu Flordun, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

tardu flordun 2

1972’de Ankara’da doğan Tardu Flordun, 1995 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 96 puanla en yüksek notla mezun oldu.

tardu flordun 3

Rol model aldığı babası Macit Flordun, 1996 yılında hayatını kaybetti.

tardu flordun 4

Şimdilerde 51 yaşında olan Flordun, Binbir Gece, Parmaklıklar Ardında, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Evdeki Yabancı, Davetsiz Misafir ve Gizli Saklı gibi başarılı yapımlarda rol aldı.

tardu flordun 5

''ÇOK ERKEN GİTTİN BE''

Babasınının izinden devam eden oyuncu Tardu Flordun, 57 yaşında hayatını kaybeden babası Macit Flordun için ''Çok erken gittin be. Keşke daha çok görseydim seni...'' sözlerine yer vermişti.

macit flordun oğlu ve eşi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıKapıcılar Kralı’nın yıldızı Sevda Ferdağ son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
Transparan giyinip mini etekli poz verdi! Beğeni yağdıTransparan giyinip mini etekli poz verdi! Beğeni yağdı
Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...
Anahtar Kelimeler:
Macit Flordun Tardu Flordun inek saban iyi aile çocuğu kemal sunal avanak apti marmara kazım sakar şakir Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"

Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"

Bakan Kurum'la depremzede arasındaki diyalog dikkat çekti!

Bakan Kurum'la depremzede arasındaki diyalog dikkat çekti!

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti

'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama

'Masadan kalkacaklar' iddialarından sonra İYİ Parti'den ilk açıklama

Doğu Perinçek'ten 2.tur açıklaması: Hangi ittifakı desteklediklerini açıkladı

Doğu Perinçek'ten 2.tur açıklaması: Hangi ittifakı desteklediklerini açıkladı

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Fırtına, koltuğu böyle uçurdu

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Fırtına, koltuğu böyle uçurdu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.