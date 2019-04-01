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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce oldu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 00:15 | Son Güncelleme

SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandı Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.  1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce oldu 

SAKARYA, (DHA) - SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandı
Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.
1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı. Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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