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Sakarya'da 2 buçuk aydır kayıp olan kızlarından gelen video, aileyi şoke etti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde, 2,5 aydır kayıp olan 17 yaşındaki Ebrar K., annesinin cep telefonuna gönderdiği video ile evlendiğini ve hamile olduğunu bildirdi. Mutlu olduğunu ve kendisini aramamalarını isteyen Ebrar K.'nin annesi Nurdan K. polise şikayetçi oldu.

Ebrar K., 9 Ekim günü annesi Nurdan K. ile birlikte yaşadığı Erenler ilçesindeki evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Anne Nurdan K. polise, kayıp başvurusunda bulundu. 2.5 aydır polisin her yerde aradığı Ebrar K., annesinin cep telefonuna video göderdi. Ebru K. videoda evlendiğini belirterek, annesine “Anne ben seninle karşı karşıya gelmek istemediğim için bu videoyu çekiyorum. Ben şu an Karasu’nun bir köyünde imam nikahıyla evlendim, kocamı da seviyorum. Çok da mutluyuz, huzurluyuz. Ayrıca hamileyim 3,5 haftalık. Yediğim önümde yemediğim arkamda, burada her istediğim oluyor, eşim de beni çok seviyor. Sizin veremediğiniz o mutluluğu ben burada buldum” diyor. Ayrıca, “Her şeyim yerinde, iyiyim. Mutluyum. Silin atın beni, ben hayatımdan nasıl sildiysem sizi siz de beni silin. Beni de adımı da her şeyi unutun. Boşuna aramayın. Seni gelip seveceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun, size saygı duyacağımı veya bir daha kaçmayacağımı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ne kadar nefret ettiğimi anlayın diye çektim bu videoyu. Hakkını helal etme bana, çünkü hakkın yok bende. Benim varsa helal olsun, bir daha hayatınıza girmeyeceğim” ifadelerini kullanıyor.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Videoyu izlediğinde hayatının şokunu yaşayan anne Nurdan K. ise bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Nurdan K., “Kızımı istiyorum. Kızımın nerede olduğunu, nasıl insanlarla yaşadığını bilmek istiyorum. Kızım attığı videoda bana imam nikahıyla evlendiğini söylemiş, hamile olduğunu söylemiş. Ben kızımın her türlü yanındayım. Eğer düzgün bir aileyse, kızımı üzmeyeceklerse evliliğine de karşı değilim. Yaşı geldiğinde ben kızımın düğününü de yapmak istiyorum. Annesi olarak tek kızımı kaybedemem. Şimdi zorla alıp getirsem yine kaçar. Ben kızım mutlu olsun istiyorum. O aileye de kızgınım, orada da bir anne var. Bir annenin bu kadar acı çekmesine izin vermemeliler, o aile bana haber vermeliydi. Ben kızımı kaybetmek istemiyorum, her anlamda kızımın yanında olmak istiyorum. Vazgeçmiyorum kızımdan, o aileyle görüşmek istiyorum ve kızımın yanında olduklarımı görsünler istiyorum” dedi.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Birkaç ay sonra annenin evine dönmek için can atacaksın. Ne kadar tecrübesiz olduğun, hayatı hiç tanımadığın belli.
sen küçüksün ana baba nedır bılmıyorsun zaman gelcek kendın arıycaksın onları ama onları bıraktın yerde bulamassan kahrolursun atsan atılma satsan satılmaz ata herzaman tuz taşıdır yala yala bitmez kimseden fayda olmaz atadan olur
Hamileymiş zaten anne olunca annesini daha iyi anlar inşallah annene çektirdiklerini kendi evladın sana çektirmez..
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