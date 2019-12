Sakarya'da 2 buçuk aydır kayıp olan kızlarından gelen video, aileyi şoke etti

Ebrar K., 9 Ekim günü annesi Nurdan K. ile birlikte yaşadığı Erenler ilçesindeki evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Anne Nurdan K. polise, kayıp başvurusunda bulundu. 2.5 aydır polisin her yerde aradığı Ebrar K., annesinin cep telefonuna video göderdi. Ebru K. videoda evlendiğini belirterek, annesine “Anne ben seninle karşı karşıya gelmek istemediğim için bu videoyu çekiyorum. Ben şu an Karasu’nun bir köyünde imam nikahıyla evlendim, kocamı da seviyorum. Çok da mutluyuz, huzurluyuz. Ayrıca hamileyim 3,5 haftalık. Yediğim önümde yemediğim arkamda, burada her istediğim oluyor, eşim de beni çok seviyor. Sizin veremediğiniz o mutluluğu ben burada buldum” diyor. Ayrıca, “Her şeyim yerinde, iyiyim. Mutluyum. Silin atın beni, ben hayatımdan nasıl sildiysem sizi siz de beni silin. Beni de adımı da her şeyi unutun. Boşuna aramayın. Seni gelip seveceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun, size saygı duyacağımı veya bir daha kaçmayacağımı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ne kadar nefret ettiğimi anlayın diye çektim bu videoyu. Hakkını helal etme bana, çünkü hakkın yok bende. Benim varsa helal olsun, bir daha hayatınıza girmeyeceğim” ifadelerini kullanıyor.