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  4. Sakarya'da korku dolu anlar! Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

Sakarya'da korku dolu anlar! Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

05.03.2024 20:54
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Sakarya'da iki katlı binanın çatısına çıkarak tabancayla rastgele çevreye ateş eden T.T. (49), polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edildi. Gözaltına alınan ve eski polis olduğu öğrenilen şüphelinin daha önce de caddede pompalı tüfekle çevreye ateş açtığı, başka bir olayda ise bir kadını rehin aldığı öğrenildi.

Sakarya'da korku dolu anlar! Çatıya çıkıp çevreye ateş açtı

Olay, akşam saatlerinde Karaosman Mahallesi Eski Hendek Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı binanın çatısına çıkan ve eski polis olduğu öğrenilen T.T., elindeki tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 SAAT SONRA BİNADAN İNDİRİLDİ

Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. T.T., polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek binadan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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T.T.’nin Adapazarı ilçesinde 2022 yılında pompalı tüfekle sokak üzerinde çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde bir kadını rehin aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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