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  4. Sakarya’da korkulu anlar! Kendisini tiner dolu araca kilitleyip yakmak istedi

Sakarya’da korkulu anlar! Kendisini tiner dolu araca kilitleyip yakmak istedi

26.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kişilerin dükkanın önüne çektiği kamyonetle korku dolu anlar yaşattı. Tiner bidonlarının bulunduğu aracın kapılarını kilitleyerek kendisini ve kamyoneti yakmaya çalışan şahsı itfaiye ve polis ekipleri engelledi.

Sakarya’da korkulu anlar! Kendisini tiner dolu araca kilitleyip yakmak istedi

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs, kamyonetiyle alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kişilerin dükkanının önüne geldi. Dükkanın önüne çektiği araç içerisinde bulunan tiner bidonları ile elindeki çakmağı göstererek, kendisi ve aracını ateşe vereceğini söyleyen şahıs korku dolu anlar yaşattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CAMLARI KIRARAK DURDURDULAR

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerince olay yeri güvenlik amacı ile şeritler çekilerek kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakika kadar süren ikna çabalarına rağmen M.K. araçtan inmedi. İkna çabalarının yetersiz kaldığı anda ekipler, aracın camlarını kırarak şahsı etkisiz hale getirdi. Kamyonet içerisinden çıkartılan şahıs, bölgede bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İtfaiye ve polis ekiplerinin başarılı müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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