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Sakarya'da sürücülerin dikkatsizliği faciaya yol açıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazası faciayla sonlanıyordu. Hafif ticari aracın, TIR'ın dorsesinin altına girdiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün Akyazı ilçesi Yahyalı Caddesi’nde saat 16.02’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halinde olan TIR'ın dorse kısmına yan taraftan çarptı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, TIR'ın dorsesiyle birlikte sürüklendi. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; kavşakta cadde üzerinde geçiş yapmakta olan TIR'ın dorsesinin altına, hafif ticari aracın çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle aracın sürüklendiği anlar yer alıyor. Meydana gelen kaza sonrası ise çevredeki diğer sürücü ve iş yerindeki vatandaşların kazazedelerin yardımına koştuğu anlar kaydedildi.

Öte yandan, aynı kavşakta birçok kazanın meydana geldiğini belirten çevredeki vatandaşlar yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Kaza

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