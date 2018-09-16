Sakarya'da silahla yaralama

Sakarya'da bir düğün salonu önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hendek Gençlik Merkezi'ndeki düğün salonu işletmecisi O.B ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek düğün salonu dışına taşınan kavga sırasında O.B, tabancasıyla çevreye ateş açtı.
Bu arada düğün salonu önünde bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede park halindeki bir otomobilde ve yerde çok sayıda boş kovan tespit etti.
Ekipler, olay sonrası kaçan O.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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