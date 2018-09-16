HABER

Sakarya'da silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 21:18 | Son Güncelleme

Hendek ilçesinde düğün işletmecisi ile bir grup arasında çıkan kavgada kullanılan tabancadan çıkan kurşunlar salon önünde bekleyen iki kişiyi yaraladı

Sakarya'da bir düğün salonu önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek Gençlik Merkezi'ndeki düğün salonu işletmecisi O.B ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyerek düğün salonu dışına taşınan kavga sırasında O.B, tabancasıyla çevreye ateş açtı.

Bu arada düğün salonu önünde bulunan iki kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede park halindeki bir otomobilde ve yerde çok sayıda boş kovan tespit etti.

Ekipler, olay sonrası kaçan O.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERVahşi yaşamın komik canlılarıVahşi yaşamın komik canlıları
Bilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktıBilecik'te sel suları bahçe duvarını yıktı
Motorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylemMotorculardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ateş açtı düğün salonu sakarya silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

TSK açıkladı: Münbiç'te 46'ncı devriye faaliyeti icra edildi

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

Bakan Soylu'dan yardım istemişti! Mücahid Soysal'ın ölüm sebebini açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.