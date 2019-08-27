Sakarya’da tuzak ve tüfekle korunan kenevir tarlası bulundu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda, kurt kapanı ve av tüfeği ile korunan tarlada ekili halde 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Erenler ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Büyükesence Mahallesi’nde K.T. isimli şahsa ait araziye N.Ç. isimli şahsın kenevir ektiğini tespit etti. Tespit sonrası adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevir ekili alana giriş patikası üzerinde iple tuzaklanmış atışa hazır vaziyette 1 adet av tüfeği ve kurulu vaziyette 1 adet kurt kapanının olduğunı belirleyerek tuzakları etkisiz hale getirdi.

Operasyonda 250-350 santimetre uzunluğunda 26 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan N.Ç. isimli şahıs, jandarmadaki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

