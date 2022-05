Sakın atmayın! Demlikte kalan çayın faydalarına şaşıracaksınız

Günün her saatinde çay tüketiliyor. Çay tiryakileri günlerini çaysız geçirmiyor. Her zevke uygun birçok farklı çay çeşidi bulunuyor. Kullanılan çayların bitiminde demlikte kalan çay dökülüyor. Ancak kalan çay posasını çöpe atmamak gerekiyor. Demlikte biriken çay posasının faydaları saymakla bitmiyor. Her alanda farklı faydaları bulunuyor. Duyunca çok şaşıracağınız etkileri mutlaka denemelisiniz.

ÇAY POSASI FAYDALARI

Boğaz ağrılarına karşı soğuyan demi gargara olarak kullanabilirsiniz

Cildinizdeki yaraların temizlenmesi için çayı pamukla problemli olan bölgelere uygulayabilirsiniz

Cildinizde oluşan yanıklara uygulayarak acınızı hafifletebilirsiniz

Saçınızı şampuanladıktan sonra son olarak ılık çayla durulayabilirsiniz. Bu sayede saçlarınız çok daha parlak olacaktır

Çay demini saksı dibine dökerek bitkilerin çok daha çabuk büyümesini sağlayabilirsiniz

Diş eti kanamaları ve ağrıları varsa soğuk su ile ıslatılan çay poşetini acıyan diş etinize uygulayabilirsiniz. Bu sayede hem kanamayı hem de ağrıyı durdurabilirsiniz.

Şömine temizliği için de ıslak çay demini kullanabilirsiniz. Kül üzerine dökeceğiniz çay demi ile şömine temizliğini küller uçuşmadan kolayca yapabilirsiniz.

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

Çay demini etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz. 4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin. Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin. Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin. Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.

Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın. Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

Kaynamış çayı bir kaba koyarak buharı gözünüze gelecek biçimde başınızı üstüne koyun. Veya ılık çaya batırılmış pamuğu gözlerinize ve afına tatbik edin.

Demlikte kalmış çay posalarını kurutarak bir kap içinde buzdolabının orta rafına yerleştirin, kokudan eser kalmayacaktır.

(Yasemin)