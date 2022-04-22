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Sakın bu burçlara bulaşmayın! Haksızlığa gelemeyen 3 burç

22.04.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haksızlıktan uzak durmak ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Gün içerisinde sıklıkla adaletsiz durumlar ile karşı karşıya kalınıyor. Böyle durumlarda bazı burçlar suskun kalırken bazı burçlar çıldıracak duruma gelebiliyor. İşte haksızlık karşısında duran en adaletli o 3 burç…

Sakın bu burçlara bulaşmayın! Haksızlığa gelemeyen 3 burç

Her burcun kendine öz özellikleri bulunuyor. Bu özellikler arasında haksızlığa gelemeyen burçlar da var. Haksızlık karşısında çileden çıkarak her zaman masumların yanında olmayı hedefleyen insanlar bu burçlardan olabilir. İşte merhamet ve adalet duyguları çok baskın olan bu 3 burç…

HAKSIZLIK KARŞISINDA SİNİRLENEN 3 BURÇ

Terazi burcu: Merhametli olan Terazi burcu haksızlık karşısında sinirlenir. Kendilerinin hata yapma olasılığı düşük olduğundan karşısındaki insanlardan da bunu beklerler. Olmadığında çıldırırlar.

Akrep burcu: Siz siz olun bir Akrebin hakkını yemeye kalkışmayın. Bir Akrep intikam için izler, sabreder ve sonunda istediğine er ya da geç ulaşır. Kaybeden siz olursunuz.

Yay burcu: Bilgeliğiyle meşhur Yay burcunun adaletini sınamak kendini aptal yerine koymaktan başka bir şey değildir. Çünkü Yay burcuna mantıklı anlattığınız her şey karşılık bulabileceği gibi haksızlık belirtisi karşısında da fırtınasından korkun.

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Anahtar Kelimeler:
Akrep burcu
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