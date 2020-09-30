Sakın çöpe atmayın! Kuruyan rimeli bu yöntemle tekrar kullanın

Makyajın en güzel tamamlayıcısı rimel seçimi önemli olduğu kadar malzemeyi doğru bir şekilde muhafaza etmek de önemlidir. En pahalı rimeli satın alsanız da beklediğinizden çok kısa zaman sonra kuruma yapar. Kuru rimel ise kirpiklerin toplaklanmasına neden olur ve makyajı bozar. Peki bunun önüne nasıl geçilir?

KURUMUŞ RİMELİ YENİDEN KULLANMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Önerimiz çok basit ve gayet etkili. İlk olarak rimelin ağız kısmını sıkıca kapatın. Ardından bir bardak sıcak suyun içine koyun ve yaklaşık 2 saat bekletin. Sonrasında rimeli çıkarıp kurulayın. Dilerseniz içine sadece bir damla hint yağı katın.

Sıcak suya koyma işlemini haftada bir gün tekrarlayın. İşlem sonrası rimeli sürerken fırçayı birkaç kez rimelin içine sokup çıkarmayın. Bir kere açtıktan sonra aynı şekilde sürmeye devam edin. Aksi halde rimelin içine çok fazla hava girmesine neden olacaktır.

Rimeli sıcak sudan çıkardıktan sonra hint yağı yerine zeytinyağı da damlatabilirsiniz. Bir diğer alternatif ise rimelin içine gül suyu dökmektir. Kuruyan rimelin hızlı bir şekilde çözüldüğünü göreceksiniz.

