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Sakın yapmayın! İlk buluşmada yapılan hatalar

26.04.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk buluşmanın heyecanı her zaman hissediliyor. İlk buluşmaya giderken yaşadığınız heyecanlar ve önceki ilişkilerinizin üzerinizde bıraktığı etkiler hata yapmanıza sebep olabiliyor. İlk buluşmalarınız her zaman başarısız geçiyorsa ve karşınızdaki partneriniz istenilen mutluluğu yakalayamıyorsanız bu hataları yapıyor olabilirsiniz.

Sakın yapmayın! İlk buluşmada yapılan hatalar

İlk buluşmada karşımızdakini etkilemek, üzerinde iyi etki bırakabilmek için özenli giyinmek ve davranışlarımıza dikkat etmek gerekiyor. İlk buluşmanın heyecanı, stresi hatalar yapmamıza sebep olabiliyor. Bazı hatalar sonradan önlenebilse de ilk buluşmada yapılan hataların dönüşü kolay olmuyor. Eğer buluşmalarınızda istenilen sonuçları elde edemiyorsanız bu hataları yapıyor olabilirsiniz.

TELEFONLA İLGİLENMEK

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İlk buluşmada sosyal medyayla ilişkinize kısa bir ara verin. Konuşma esnasında Facebook’ta durum güncellemek ya da Instagram’da arkadaşlarınızın fotoğraflarına göz atmanız, karşınızdaki kişi tarafından sıkıldığınız şeklinde yorumlanır. Ya da tam bir asosyal görünürsünüz.

ESKİ İLİŞKİLERİNİZİ ANLATMAK

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Eski sevgililerden bahsetmek, ilk buluşmada yapılan en büyük hataların başında geliyor. Konuşma esnasında eski sevgilinizden bahsettikçe, karşınızdaki erkeğin sizin onu hala unutamadığınızı düşünecek ve yeni ilişkiniz belki de başlamadan orada bitecek.

KARŞI TARAFI DİNLEMEMEK

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İşiniz, aile hayatınız ya da kişisel özellikleriniz… Konu ne olursa olsun, ilk buluşma gününde yalnızca kendinizden bahsetmeyin. Sürekli kendinizi anlatmak yerine, yeni partner adayınızın konuşmasına, size kendisini en iyi şekilde ifade etmesine izin verin. Aksi halde düşüncesiz ve kendini beğenmiş gibi gözükürsünüz.

GEÇ KALMAK

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İlk buluşmanıza kararlaştırdığınız saatte gitmek karşı taraf için olumlu bir imaj çizebilir. "Hemen gitmeyeyim, heyecanlı olduğumu fark etmesin!" gibi düşünceler, artık geride kaldı. Hem, kim bekletilmeyi sever ya da ister ki? Karşındaki insana saygı duyduğunu ve onu önemsediğini belli etmek için, ilk buluşmaya tam zamanında gitmeye özen göstermelisiniz.

SESSİZ VE UTANGAÇ OLMAK

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İlk buluşmada sessiz kalmak, aşırı konuşmak ve sürekli kendinden bahsetmek kadar tehlikeli bir durum. Hoşlandığınız kişinin sizi yakından tanımasını istiyorsanız, utangaç tavırlarınızı bir kenara bırakın ve sohbetin seyrini değiştirin.

YEMEK YERKEN KALORİ HESABI YAPMAK

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Erkeklerin kalori hesabı yapmadan yemek yiyen kadınlara bayıldığını biliyor muydunuz? İlk buluşma günü partnerinizin organize ettiği akşam yemeğinde yaptığınız diyete kısa bir ara verin ve gecenin tadını çıkarın. Boşverin gerekirse o akşam uyumaz spor yaparsınız.

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