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Sakinliği 'pes' dedirtti! Böyle çalmışlar

20.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üsküdar'da sokak üzerinde park halindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasından kaçamadı. Kayıplara karışan hırsızı bulmak için araştırma başlatıldı.

Sakinliği 'pes' dedirtti! Böyle çalmışlar

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, direksiyon kilidini kırdıkları park halindeki motosikleti çalarak uzaklaştı.

Çalınan motosikletin sahibi durumu polise bildirirken, hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak, motosikletini bulunmasına yardımcı olacaklara 3 bin lira ödül vereceğini bildirdi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen iki kişiden biri, motosikletten inip direksiyon kilidini kırdığı motosiklete binerek uzaklaşıyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üsküdar
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