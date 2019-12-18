Mynet Trend

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

BBC BBC
Son Güncelleme

Danimarka'nın Syltholm Adası'ndaki arkeolojik incelemelerde bulunan bir sakızdaki diş izlerinden 5 bin 700 yıl önce; Taş Devri'nde yaşayan bir kadına dair şaşırtıcı ipuçları elde edildi.

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

Sakızdaki DNA'dan kadının tüm genetik şifresi çözüldü. Araştırmacılar, ilk kez kemik dışındaki bir malzemeden eski insanlara ait tam gen diziliminin elde edildiğini söylüyor.

Elde edilen veriler, koyu tenli, koyu kahverengi saçlı ve mavi gözlü olduğu tahmin edilen kadının, ördek ve fındık yediği, zatürreye yakalandığı, lenf bezlerinin şişmesine neden olan Epstein-Barr virüsü (öpüşme hastalığı) taşıdığı ve laktoz hassasiyeti bulunduğuna işaret ediyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Hannes Schroeder huş ağacının kabuğundan elde edilen sakızın, özellikle bu döneme ait insan kalıntısı olmaması nedeniyle çok değerli bir DNA kaynağı olduğunu söyledi.

Gen dizilimi, araştırmacıların "Lola" adını verdiği kadının İskandinavyalı değil, kıta Avrupası'nda yaşayan ve buzulların çekilmesinden sonra buraya göçen avcı-toplayıcı bir topluluğa mensup olduğunu gösteriyor.

_110164071_chewinggumlores

'DİŞ AĞRISINDAN KURTULMAK İÇİN ÇİĞNENMİŞ OLABİLİR'

Çamurla kaplandığı için bugüne kadar korunabilen sakız, aslında huş ağacının kabuğunun ısıtılmasıyla elde edilen ve o dönemde taş aletleri yapıştırmak için kullanılan bir zift.

Diş izleri ziftin yumuşatılmak için ya da diş ağrısı veya başka bir rahatsızlığa iyi geldiğine inanılarak çiğnendiğine işaret ediyor.

Araştırmacılar DNA verilerinin Taş Devri'nden günümüze hastalık mikroplarının nasıl evrildiğine ilişkin önemli ipuçlarını da barındırdığını söylüyor.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!
Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdıSeçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DİŞ İZİ sakız GENETİK ŞİFRE 5BİN 700 YIL hastalık

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çiğneyip attıklarımıza bile dikkat edelim, 5000 yıl sonra donumuzun rengine kadar tahmin ederler yeminle, özelimiz falan kalmaz..
inanalımı bilmiyorumki çok detay verilmiş
ne alaka la tavşan b.ku bu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.